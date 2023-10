Οικονομία

Ψωμί: Ο Σκρέκας ζήτησε από τους αρτοποιούς να κρατήσουν σταθερές τις τιμές

Εντατικοί έλεγχοι από τη ΔΙΜΕΑ για τα μεικτά περιθώρια κέρδους και προειδοποιήσεις για αυστηρά πρόστιμα σε περίπτωση αισχροκέρδειας.

Σταθερές τιμές στο ψωμί ζήτησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησής του, παρουσία του γενικού γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, Σωτήρη Αναγνωστόπουλου, με την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης:

Tο υπουργείο Ανάπτυξης ενημέρωσε την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδας ότι η ΔΙΜΕΑ ελέγχει συστηματικώς τα μεικτά περιθώρια κέρδους στον κλάδο της αλευροβιομηχανίας και πως, σε περίπτωση που διαπιστωθούν περιπτώσεις αθέμιτης κερδοφορίας στις κατηγορίες των αλεύρων, θα επιβληθούν αυστηρά πρόστιμα.

Ζητήθηκε να συγκρατηθούν σταθερές οι τιμές του ψωμιού για τους καταναλωτές και

Συζητήθηκε το πάγιο αίτημα του κλάδου για τη χρήση του όρου «φούρνος» μόνο από τις επιχειρήσεις που ολοκληρώνουν στον εσωτερικό τους χώρο όλο τον κύκλο παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας, από την επεξεργασία των πρώτων υλών μέχρι την τελική έψηση αυτών.

