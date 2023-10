Αθλητικά

ΟΑΚΑ - Βρούτσης: Άγνωστο πότε θα ανοίξει το Στάδιο

Ο αν. Υπουργός Αθλητισμού εμφανίστηκε αισιόδοξος πως το Ποδηλατοδρόμιο μέσα στο 2024 θα παραδοθεί ξανά προς χρήση, ωστόσο απέφυγε να κάνει την οποιαδήποτε πρόβλεψη για το ποδοσφαιρικό γήπεδο. Τι θα γίνει με τις ομάδες.

Ένα επιπλέον ποσό 10 εκατ. ευρώ, το οποίο θα διατεθεί για τη συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, και ακόμη 3,5 εκατ. ευρώ, τα οποία θα κατευθυνθούν στο ΟΑΚΑ, εξασφάλισε το Υπουργείο Αθλητισμού με βάση το προσχέδιο του προϋπολογισμού, που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Αυτό υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, στη συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε, στον απόηχο της αναστολής λειτουργίας του κεντρικού σταδίου και του ποδηλατοδρομίου του ΟΑΚΑ, λόγω προβλημάτων στατικότητας που εντοπίστηκαν μετά από σχετικές μελέτες στα στέγαστρα.

Ο κ. Βρούτσης επισήμανε ακόμη ότι το Υπουργείο βρίσκεται σε συνεχή συνεννόηση με τα σωματεία και τις ομοσπονδίες που πλήττονται από την αναστολή λειτουργίας των δύο εγκαταστάσεων, προκειμένου να βρεθούν λύσεις για τη μεταστέγασή τους. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το 95% των ζητημάτων έχει επιλυθεί και η τελευταία εκκρεμότητα, η οποία αφορά το χάντμπολ της ΑΕΚ, βρίσκεται υπό διευθέτηση.

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας των εγκαταστάσεων, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού εξέφρασε την ελπίδα ότι το ποδηλατοδρόμιο θα ανοίξει ξανά εντός του 2024, αλλά για το κεντρικό στάδιο απέφυγε να αναφερθεί σε χρόνους, τονίζοντας ότι αναμένονται τα αποτελέσματα της δεύτερης μελέτης, την οποία θα συντάξει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.





