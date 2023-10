Πολιτισμός

Πέθανε ο Λευτέρης Χαψιάδης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Το σπαρακτικό αντίο της Χάρις Αλεξίου.

-

Έφυγε από την ζωή, σε ηλικία 69 ετών, ο στιχουργός Λευτέρης Χαψιάδης, βυθίζοντας στην θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Ο Λευτέρης Χαψιάδης είχε γράψει πάνω από 500 τραγούδια – ανάμεσά τους πολλές επιτυχίες – και τους στίχους του είχαν τραγουδήσει σπουδαίοι Έλληνες τραγουδιστές όπως ο Στέλιος Καζατζίδης, η Χάρις Αλεξίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Στράτος Διονυσίου, η Ελένη Βιτάλη ο Μανώλης Μητσιάς.

Από τις πιο εμβληματικές δημιουργίες του το «Μια είναι η ουσία». Ο Λευτέρης Χαψιάδης έζησε τα παιδικά του χρόνια στις Φέρες του Έβρου.

Σπούδασε στην Αλεξανδρούπολη και από μικρός αγαπούσε τη μουσική. Στην Αθήνα γνωρίστηκε με τον Γιώργο Νταλάρα και από εκεί και μετά γεννήθηκε μια λαμπρή καριέρα καθώς τον έφερε σε επαφή με τον Χρήστο Νικολόπουλο και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο.

Συγκινητικός είναι ο απαχαιρετισμός από την Χάρις Αλεξίου στα social media: «Αχ βρε Λευτέρη μου. Εσύ έγραψες το «Μία είναι η ουσία δεν υπάρχει αθανασία». Κι όμως για σένα υπάρχει και για εκεί ταξιδεύεις τώρα. Θα σε τραγουδάμε φίλε μου».

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Γιώργος Ρωμανιάς

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Η μητέρα έγινε “ασπίδα” για να σώσει την κόρη της (βίντεο)

Εορτολόγιο - 2 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα