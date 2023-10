Κοινωνία

Μαρούσι: Νεαροί έκλεβαν τροχούς από αυτοκίνητα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη "φάκα" των Αρχών έπεσαν δύο νεαροί που αφαιρούσαν τροχούς από παρκαρισμένα αυτοκίνητα και τα στήριζαν σε... τούβλα. Πώς δρούσαν.

-

Συνελήφθησαν, την Κυριακή (1/10) το πρωί στην περιοχή του Αμαρουσίου, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 2 άτομα, ηλικίας 21 και 27 ετών, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για διακεκριμένες κλοπές και ληστεία κατά συναυτουργία. Αναζητούνται συνεργοί τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους εντόπισαν αυτοκίνητο, με επιβαίνοντες τους κατηγορούμενους, να κινείται με σβηστούς προβολείς και χαμηλή ταχύτητα και τους κάλεσαν σε έλεγχο. Σε έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητό τους βρέθηκαν 4 τροχοί και πλαϊνά spoiler (μάσκες) αυτοκινήτου.

Στην συνέχεια οι αστυνομικοί αναζήτησαν στην ευρύτερη περιοχή το αυτοκίνητο από το οποίο αφαιρέθηκαν οι τροχοί και το εντόπισαν σε κοντινό σημείο τοποθετημένο πάνω σε τούβλα.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι κινούμενοι με αυτοκίνητο αφαιρούσαν με τη χρήση εργαλείων τους τροχούς και άλλα μέρη σταθμευμένων αυτοκινήτων και τα στήριζαν πάνω σε τούβλα.

Μετά από περαιτέρω ενδελεχή έρευνα εντός του οχήματος βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

2 γρύλοι,

2 ηλεκτρικές τρόμπες ελαστικών,

μεταλλική τσιμπίδα,

γάντια,

4 μπουλονόκλειδα,

σετ γερμανοπολύγωνα κλειδιά,

κεφαλές κλειδιών,

ταφ τορξ,

σταυροκατσάβιδο,

ταφ άλεν ίσιο και

2 γαλλικά κλειδιά.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη Αστυνομία, εξιχνιάστηκαν επιπλέον 2 περιπτώσεις κλοπών από την περιοχή του Αμαρουσίου. Επιπλέον εξιχνιάστηκε ληστεία στην περιοχή του Αμαρουσίου, όπου ο 27χρονος από κοινού με άλλο συνεργό του, αφού εισήλθαν σε οικία, χτύπησαν με σφυρί το χέρι της ιδιοκτήτριας που βρισκόταν εντός και αφαίρεσαν χρηματικό ποσό.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών και η έρευνα για τη συμμετοχή τους σε άλλες περιπτώσεις συνεχίζεται.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Γιώργος Ρωμανιάς

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Η μητέρα έγινε “ασπίδα” για να σώσει την κόρη της (βίντεο)

Εορτολόγιο - 2 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα