Μπομπ Μενέντεζ: Ορίστηκε η δίκη του

Η ποινική δίκη του Δημοκρατικού γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ ορίστηκε για τις 6 Μαΐου, ανακοίνωσε σήμερα ο ομοσπονδιακός δικαστής Σίντνεϊ Στάιν.

Ο Μενέντεζ έχει δηλώσει αθώος στις κατηγορίες της δωροληψίας από τρεις επιχειρηματίες του Νιου Τζέρσι και απέρριψε τις εκκλήσεις συναδέλφων του και άλλων πολιτικών να παραιτηθεί.

Ο Στάιν όρισε τη δίκη για τον Μάιο, δίνοντας έτσι χρόνο στους εισαγγελείς να ενημερώσουν για τα αποδεικτικά στοιχεία τους δικηγόρους του γερουσιαστή ώστε εκείνοι να υποβάλουν νομικές προσφυγές.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς κατηγορούν τον 69χρονο Μενέντεζ και τη σύζυγό του ότι δέχτηκαν ράβδους χρυσού και εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε μετρητά σε αντάλλαγμα για την επιρροή που άσκησε ο Μενέντεζ προς όφελος της κυβέρνησης της Αιγύπτου αλλά και για την παρέμβασή του στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου που ερευνούσαν τους επιχειρηματίες.

Η σύζυγος του γερουσιαστή και οι επιχειρηματίες Χοσέ Ουρίμπε, 56 ετών, Φρεντ Ντάιμπς, 66 ετών και Ουαέλ Χάνα, 40 ετών, έχουν δηλώσει επίσης αθώοι σε όλες τις κατηγορίες.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται φωτογραφίες από τις ράβδους χρυσού και τα μετρητά που κατασχέθηκαν από το σπίτι του Μένεντεζ. Οι εισαγγελείς λένε ότι ο Χάνα κανόνισε τις συναντήσεις μεταξύ του γερουσιαστή και Αιγύπτιων αξιωματούχων, οι οποίοι τον πίεσαν να εγκρίνει τη χορήγηση στρατιωτικής βοήθειας στο Κάιρο.

Αυτή είναι η τρίτη φορά που ο Μενέντεζ ερευνάται από τις ομοσπονδιακές αρχές, όμως ουδέποτε καταδικάστηκε. Όπως ορίζεται από τους κανόνες του κόμματος, παραιτήθηκε από την προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας αλλά επιμένει ότι είναι αθώος.

