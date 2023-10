Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο κατά της γρίπης: Ποιο γίνεται με συνταγή

Τι ισχύει τελικά με τη συνταγογράφηση του εμβολίου κατά της γρίπης; Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τον εμβολιασμό κατά της γρίπης και τους τρόπους που γίνονται.

Διευκρινίσεις για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα εμβόλια κατά της γρίπης έδωσε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολος Βαλτάς, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

«Δεν μπορείς να κάνεις το ενισχυμένο εμβόλιο χωρίς συνταγογράφηση», ξεκαθάρισε και εξήγησε ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ειρήνης Αγαπηδάκη από τις αρχές Νοεμβρίου θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα για τη συνταγογράφηση του ενισχυμένου εμβολίου.

Το συμβατικό εμβόλιο είναι διαθέσιμο και δωρεάν για όλους.

Όμως, το ενισχυμένο, που κρίνεται απαραίτητο να γίνει σε άτομα άνω των 65 και κυρίως άνω των 75 ή νεότερους με υποκείμενα προβλήματα υγείας, θα γίνεται με ιατρική συνταγή.

Είπε όμως πως το πρόβλημα είναι ότι, «οι άνω των 65 είναι περίπου 2.000.000 και τα εμβόλια που θα παραληφθούν είναι 300.000»

«Δεν έχω ενημέρωση για το τι θα γίνει από 1η Νοεμβρίου που θα έρθει ο κόσμος να κάνει ουρές», κατέληξε ο Απόστολος Βαλτάς.

