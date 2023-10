Κοινωνία

Φωτιά σε πλοίο με κοντέινερ στα ανοιχτά της Κέας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε πλοίο που βρισκόταν στα ανοιχτά της Κέας.

-

(εικόνα αρχείου)

Στο αγκυροβόλιο του Πειραιά κατέπλευσε με ασφάλεια, πλοίο μεταφοράς κοντέινερ, στο οποίο χθες βράδυ -ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή της Κέας- εκδηλώθηκε πυρκαγιά υπό αδιευκρίνιστη αιτία σε ένα από τα εμπορευματοκιβώτιά του, η οποία ωστόσο περιορίστηκε άμεσα από το πλήρωμα με τη μέθοδο της ψύξης.

Το πλοίο με σημαία Χονγκ Κονγκ, στο οποίο επιβαίνουν 26 άτομα πλήρωμα, όλοι αλλοδαποί υπήκοοι, είναι φορτωμένο με 1.517 κοντέινερ και είχε αναχωρήσει από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Το πλοίο συνοδεύεται από πλωτό του Λιμενικού και από σκάφος της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Σήμερα το πρωί το πλοίο μεταφοράς κοντέινερ αναμένεται να ελλιμενιστεί σε συγκεκριμένη προβλήτα στο εμπορικό λιμάνι προκειμένου να ξεφορτωθεί το συγκεκριμένο εμπορευματοκιβώτιο και να ελεγχθεί η κατάσταση του φορτίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Σημεία για rapid test δωρεάν την Τρίτη

Εορτολόγιο – 3 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη