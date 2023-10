Πολιτική

Γεωργιάδης: Έκδοση των μισών εκκρεμών επικουρικών συντάξεων μέχρι το τέλος του χρόνου

Ο Υπουργός Εργασίας στο «Καλημέρα Ελλάδα» για τον Κασσελάκη, το ΟΑΚΑ και την ακρίβεια.

«Δεν έχω TikTok, είμαι δυνατός στο Twitter, είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και υπογράμμισε πως, «δεν έχω ακούσει ακόμα πολιτικές απόψεις, προς το παρόν έχει κάποιου είδους σόου. Νομίζω το έχει παρακάνει, είναι λίγο κουραστικό. Είναι προφανές ότι δεν έχει την παραμικρή ιδέα για την πολιτική στην Ελλάδα».

Για την υπόθεση του ΟΑΚΑ, ο Υπουργός Εργασίας υποστήριξε πως, ο πρωθυπουργός αποφάσισε το 2021, με την κατάθεση του σχεδίου για το Ταμείο Ανάκαμψης να εξοικονομήσει 60 εκατομμύρια ευρώ για το έργο.

«Προηγείται μια μελέτη για να γίνει ένα έργο. Η μελέτη έπρεπε να παραδοθεί σε ένα χρόνο από σήμερα. Θα παραδινόταν το καλοκαίρι του 2024», είπε, σημειώνοντας πως είναι προς τιμήν του ΤΑΙΠΕΔ πως την παρέδωσε νωρίτερα.

«Δεν ξέραμε ότι υπάρχει κίνδυνος. Γνωρίζω πως το ίδιο λεπτό που ενημερώθηκε η κυβέρνηση ότι υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας, το ΟΑΚΑ έκλεισε», τόνισε και συμπλήρωσε πως «κατηγορείτε την κυβέρνηση γι αυτό που θα έπρεπε να επαινείτε».

«Τα ολυμπιακά ακίνητα αφέθηκαν στη μοίρα τους», υπογράμμισε για το σύνολο των ακινήτων.

Σχετικά με το θέμα της ακρίβειας σημείωσε ότι, «όλοι έχουμε καταλάβει ότι είναι ένα παγκόσμιο θέμα. Το υπουργείο ανάπτυξης και ο Σκρέκας λαμβάνουν μέτρα» και αναφέρθηκε αφενός στα πρόστιμα που επιβάλλονται, αφετέρου στο ότι, «ο πληθωρισμός στην Ελλάδα έφτασε πρώτη φορά σε μονοψήφιο ποσό».

Από την άλλη, είπε, «φέραμε νωρίτερα το ξεπάγωμα των τριετιών γιατί ξέρουμε ότι ο κόσμος περνάει δύσκολα».

Αναφορικά με τις συντάξεις είπε ότι, «από όλα τα μέτρα που πήραμε την εποχή των μνημονίων, το πιο επώδυνο ήταν η περικοπή των συντάξεων. Ήταν αναπόφευκτο» και γι’αυτό «η κυβέρνησή μας δίνει για 2η συνεχόμενη χρονιά αυξήσεις και επίδομα στους δικαιούχους της προσωπικής διαφοράς».

Σημείωσε δε ότι, «οι μισές συντάξεις πληρώνονται από τους φόρους».

Ο Υπουργός Εργασίας εκτίμησε ότι, «πιστεύω ότι, το 2024 θα δώσουμε αύξηση του κατώτατου μισθού».

Τέλος, για τις επικουρικές συντάξεις, είπε ότι, έχει κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση για την έκδοσή τους, εκτιμώντας ότι, «οι μισές από τις εκκρεμούσες θα έχουν δοθεί μέχρι το τέλος του χρόνου».





