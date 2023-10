Κοινωνία

Ζώα συντροφιάς: “Έρχεται” πλατφόρμα υιοθεσιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς ακριβώς θα εξυπηρετεί η πλατφόρμα, όσους επιθυμούν να προβούν σε υιοθεσία. Άλλες ρυθμίσεις για τη ζωοφιλία, που ψηφίζονται στο ίδιο νομοσχέδιο.

-

Ρυθμίσεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς έχουν περιληφθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ που συζητείται την Τρίτη στην Ολομέλεια. Μεταξύ άλλων:

Παρέχεται η δυνατότητα παράδοσης σε φιλοζωικό σωματείο ή φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς από τον ιδιοκτήτη του, εφόσον συντρέχουν λόγοι υγείας του ιδιοκτήτη ή τον κληρονόμο του.

Προβλέπεται η συνεργασία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των συνδέσμων αυτών με τα καταφύγια αδέσποτων ζώων για τη διαχείριση των νεκρών ζώων του καταφυγίου.

Παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαϊου 2024 η προθεσμία συμμόρφωσης λειτουργούντων καταφυγίων ζώων συντροφιάς με τις προδιαγραφές του ν. 4830/2021, «προκειμένου να μη διαταραχθεί η φιλοξενία ζώων σε αυτά, αλλά και να δοθεί ένας εύλογος χρόνος για να συμμορφωθούν τα καταφύγια μετά και τη θέση σε λειτουργία του Υπομητρώου Καταφυγίων του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς εντός του προσεχούς μήνα».

Το υπουργείο Εσωτερικών προετοιμάζει το Μητρώο Φιλοζωϊκών Οργανώσεων. «Να ξέρουμε ποιος είναι, τι είναι αυτοί και τι έχουν. Ποιος έχει τα καταφύγια, πού υπάρχουν καταφύγια», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος και αναφέρθηκε και στην πλατφόρμα υιοθεσιών. «Θα ανεβάσουν τα ίδια τα καταφύγια ζώα τα οποία είναι προς υιοθεσία, ώστε αν εμένα το παιδί μου θέλει να υιοθετήσει ένα σκυλάκι ή ένα γατάκι, μπορεί να μπει εκεί μέσα και από ένα φωτοάλμπουμ, ουσιαστικά, να δει πραγματικά όλες τις επιλογές από το να αγοράσει ένα καθαρόαιμο. Έτοιμο και αυτό, ανοίγει. Πλατφόρμες με τα αποτελέσματα τα ιατρικά των εξετάσεων ζώων, πλατφόρμα ακόμα και για δότες αίματος, πράγμα το οποίο ήταν αδιανόητο πριν λίγα χρόνια. Ναι, δεν γίνονται σε μια βδομάδα. Θα ήθελα, εγώ, πρώτος να γίνονταν όλα σε μία εβδομάδα, αλλά δεν γίνονται. Ειλικρινά σας μιλάω, έχουμε μπροστά μας πολύ μεγάλο δρόμο. Πρέπει να καλύψουμε το κενό δεκαετιών σε αυτό το κομμάτι και κυρίως με άξονα τον σεβασμό και των ίδιων των ζώων», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά σε πλοίο με κοντέινερ στα ανοιχτά της Κέας

Εορτολόγιο – 3 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ύδρα: Νεαρός συνελήφθη για κακοποίηση γάτας