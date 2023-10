Κόσμος

Τουρκία: Δεκάδες συλλήψεις μελών του PKK

Δεκάδες συλλήψεις μελών του ΡΚΚ σε όλη την Τουρκία, μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια σε δηλώσεις του το βράδυ της Τρίτης ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν συγχρόνως 466 αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Τουρκία, με τη συμμετοχή 13.440 μελών του προσωπικού ασφαλείας και συνελήφθησαν 928 ύποπτοι σε 64 περιοχές.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σύμφωνα με το Υπουργό Εσωτερικών, η επιχείρηση με την ονομασία "Ήρωες" ξεκίνησε σε όλη την Τουρκία ενάντια στην τρομοκρατική οργάνωση PKK.

Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας ξεκίνησαν 466 επιχειρήσεις στις αγροτικές περιοχές ολόκληρης της Τουρκίας, όπου μεταξύ αυτών οι 8 επιχειρήσεις ήταν μεσαίας κλίμακας και οι 458 επιχειρήσεις μικρής κλίμακας.

Σε δηλώσεις του, ο ΥΠΕΣ της Τουρκίας αναφέρει:

"Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων "ήρωες" που ξεκίνησαν σε όλη την επικράτεια της Τουρκίας κατά της αυτονομιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης συνελήφθησαν 12 ύποπτα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης στη Μερσίνη, το Van, την Sanl?urfa, το Mardin και το Ayd?n.

Στις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε 16 περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των επαρχιών Sanl?urfa, Mardin, Diyarbak?r, Gaziantep, Mersin, S?rnak, Istanbul, Bursa, Batman, Denizli, Adana, Kayseri, Antalya, Konya, Isparta και Kocaeli, συνελήφθησαν 55 ύποπτα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Αυτή τη στιγμή από τις 08.30 της 03ης Οκτωβρίου 2023, πραγματοποιούνται 466 επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων 8 μεσαίας κλίμακας και 450 μικρής κλίμακας, σε αγροτικές περιοχές σε ολόκληρη την Τουρκία.

Σε αυτές τις επιχειρήσεις συμμετέχουν 960 ομάδες αποτελούμενες από Ειδικές Επιχειρήσεις της Χωροφυλακής, J.Commando και Φρουρούς Ασφαλείας και συνολικά 13.440 ηρωικά παιδιά της πατρίδας. Συγχαίρω τον καθένα από τη ΜΙΤ, την Αστυνομία και τη Χωροφυλακή μας που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις. Είθε ο Θεός να τους προστατεύσει.

928 κρατούμενοι σε 64 περιοχές

Στις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις Επαρχιακές Διοικήσεις Χωροφυλακής και τις Επαρχιακές Διευθύνσεις Ασφαλείας μας σε 64 περιοχές, τα μη αδειοδοτημένα όπλα που κατασχέθηκαν σε ορισμένες από τις πόλεις μας και οι ύποπτοι που συνελήφθησαν έχουν ως εξής:

Στην Κωνσταντινούπολη κατασχέθηκαν 179 πιστόλια και 4 μακρύκαννα τουφέκια. Συνελήφθησαν 237 ύποπτοι.

Στα Άδανα κατασχέθηκαν 107 πιστόλια και 2 μακρύκαννα τουφέκια. Συνελήφθησαν 37 ύποπτοι.

Στην Αδριανούπολη κατασχέθηκαν 50 πιστόλια και 4 μακρύκαννα τυφέκια. Συνελήφθη 1 ύποπτος για λαθρεμπόριο όπλων.

Στην Σμύρνη κατασχέθηκαν 45 πιστόλια και 2 μακρύκαννα τουφέκια. Συνελήφθησαν 65 ύποπτα άτομα.

Στη Μερσίνη κατασχέθηκαν 30 πιστόλια και 1 μακρύκαννο τουφέκι. Συνελήφθησαν 35 ύποπτοι.

Στην Sanl?urfa κατασχέθηκαν 29 πιστόλια. Συνελήφθησαν 35 ύποπτοι.

Στο Diyarbak?r κατασχέθηκαν 25 πιστόλια και 1 μακρύκαννο τουφέκι. Συνελήφθησαν 29 ύποπτα άτομα.

Στην Άγκυρα κατασχέθηκαν 21 πιστόλια και 1 μακρύκαννο τουφέκι. Συνελήφθησαν 32 ύποπτοι.

Συγχαίρω την Ηρωική Χωροφυλακή και την Ηρωική Αστυνομία μας που διεξήγαγαν τις επιχειρήσεις. Να είναι σίγουρο το αγαπημένο μας έθνος, ότι ο αγώνας μας εναντίον αυτών που προμηθεύουν παράνομα όπλα και των λαθρεμπόρων όπλων θα συνεχιστεί με αποφασιστικότητα".