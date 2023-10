Κοινωνία

Μενίδι: Αδέσποτες σφαίρες βρέθηκαν σε ταράτσα

Τι αντίκρυσε έκπληκτος ο κάτοικος της περιοχής ανεβαίνοντας στην ταρατσα του σπιτιού του.

Αδέσποτες σφαίρες βρήκε το Σάββατο το απόγευμα ανυποψίαστος κάτοικος του Μενιδίου, στην ταράτσα του σπιτιού του. Πρόκειται για μια συγκεκριμένη περιοχή του Δήμου Αχαρνών μέσα στην οποία έχει εντοπιστεί, σε λίγα μόλις τετραγωνικά χιλιόμετρα, μεγάλος αριθμός από αδέσποτες σφαίρες το τελευταίο διάστημα.

Ο άνδρας ανεβαίνοντας στην ταράτσα της οικοδομής του στην οδό Νεαπόλεως, διαπίστωσε ότι μία βολίδα πυροβόλου είχε σφηνωθεί στο δάπεδο και μία στον ηλιακό θερμοσίφωνα, τρυπώντας τον και προκαλώντας του τις αντίστοιχες υλικές ζημιές. Στη συνέχεια κάλεσε τις δυνάμεις της Αστυνομίας οι οποίες κατέγραψαν το περιστατικό και περισυνέλεξαν τους κάλυκες. Όλα τα διαδοχικά περιστατικά εντοπισμού αδέσποτων σφαιρών σε κατοικημένη περιοχή έχουν θορυβήσει ιδιαίτερα τους κατοίκους της περιοχής.

