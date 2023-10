Οικονομία

“Ανακυκλώνω - Αλλάζω θερμοσίφωνα”: Ως πότε παρατείνεται η προθεσμία

Δείτε ποιες αλλαγές φέρνει η παράταση προθεσμίας, σε άλλες εσωτερικές ημερομηνίες του προγράμματος.

Παράταση για τις αγορές νέων Ηλιακών Θερμοσιφώνων του προγράμματος «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Θερμοσίφωνα» μέχρι την 24η Οκτωβρίου ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. «Λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί σχετικά με την εξέλιξη του Προγράμματος στα πλαίσια των χρονικών δυνατοτήτων και κατ’ εφαρμογή των όρων του Προγράμματος, κρίθηκε αναγκαία η παράταση των Οροσήμων του «Κύκλος # 1 – Ένταξη # 1» του Προγράμματος κατά 20 ημέρες», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Η μεταφορά της ημερομηνίας λήξης επιφέρει και μεταφορά άλλων εσωτερικών προθεσμιών του προγράμματος όπως παρακάτω:

Περίοδος Αγορών: Αγορές με χρήση επιταγών του Προγράμματος μπορεί να γίνεται από τους ωφελούμενους μέχρι και την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023.

Λήξη Εξαργύρωσης Δεσμευμένων Επιταγών: Οι Επιταγές οι οποίες είναι σε Κατάσταση «Δέσμευσης σε έμπορο» κατά την καταληκτική ημερομηνίας εξαργυρώσεων έχουν δυνατότητα Εξαργύρωσης μέχρι και την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023.

Παράδοση Παλαιών Συσκευών από Ωφελούμενους: Παραδόσεις παλαιών συσκευών προς ανακύκλωση από τους ωφελούμενος στους εμπόρους μπορούν να γίνονται έως και την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023. Ειδικά για τις εξαργυρώσεις των Δεσμευμένων σε έμπορο επιταγές, οι παραδόσεις παλαιών συσκευών προς ανακύκλωση από τους ωφελούμενος μπορούν να γίνονται έως και την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου.

Μεταβατική περίοδος: Δυνατότητα επιστροφών / ακυρώσεων συναλλαγών στο πλαίσιο του Προγράμματος, όπως ειδικότερα ορίζεται στην ενότητα 8 της προκήρυξης, μπορούν να πραγματοποιούνται μέχρι τη Πέμπτη 23 Νοεμβρίου (ορόσημο λήξης μεταβατικής περιόδου). Εντός του ίδιου διαστήματος επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η αγορά νέων συσκευών (νέα εξαργύρωση) μόνο για τις επιταγές που ακυρώθηκαν μετά το ορόσημο λήξης αγορών (εντός της μεταβατικής περιόδου).

