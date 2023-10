Life

“Πρόσωπο με Πρόσωπο”: Τι θα δούμε την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκλογές, αυτοδιοίκηση και... πολλά άλλα στο κορυφαίο εβδομαδιαίο talk show με το Νίκο Χατζηνικολάου.

-

Πρόσωπα της Πολιτικής, πρόσωπα της πρώτης γραμμής, από την Οικονομία και την Κοινωνία, πρόσωπα της επικαιρότητας διασταυρώνουν τα ξίφη και τα επιχειρήματά τουςστην εκπομπή «ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ», με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Συνεντεύξεις, συζητήσεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις, που κάνουν αίσθηση και δίνουν στον πολίτη τη σφαιρική εικόνα όλων των εξελίξεων.

Αυτή την Πέμπτη, ο Νίκος Χατζηνικολάου και οι καλεσμένοι του βάζουν στο επίκεντρο της εκπομπής τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές.

Τι θα δείξει η κάλπη των εκλογών την Κυριακή;

Πώς θα διαμορφωθεί ο χάρτης της Αυτοδιοίκησης;

Ακρίβεια και πλημμύρες δοκιμάζουν τις αντοχές της κυβέρνησης;

Ποια αντιπολιτευτική στρατηγική χαράσσει ο Στέφανος Κασσελάκης;

«Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου: Πέμπτη 5 Οκτωβρίου, στις 24:00.

#ProswpoMeProswpo

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου, Φωτεινή Νάσσου, Γιώτα Δελέγκου, Δέσποινα Μανδρανή

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Ιωαννίδης: η άνοια, οι προλήψεις, οι “130 βρισιές” και ο… άτυχος Αρμένιος παπάς! (βίντεο)

Ιεράπετρα: Πτώμα εντοπίστηκε σε γκρεμό (εικόνες)

ΣΥΡΙΖΑ: Οι εισηγήσεις Κασσελάκη για το προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας