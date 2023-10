Αθλητικά

Δολοφονία Κατσούρη: “η Ντιναμό Ζάγκρεμπ φυγάδευσε εμπλεκόμενο”

Τι αναφέρεται σε κροατικό περιοδικό για καταγγελία που αφορά χούλιγκαν ο οποίος μετά την δολοφονία, γύρισε στην χώρα του με την επίσημη αποστολή της ομάδας!

Αποκαλύψεις που δίνουν μια συγκλονιστική προέκταση στο θέμα των αιματηρών επεισοδίων της Νέας Φιλαδέλφειας κάνει το εβδομαδιαίο κροατικό περιοδικό ποικίλης ύλης «National».

Σε δημοσίευμά του το κροατικό περιοδικό αναφέρεται σε απόπειρα της Ντινάμο να παρασιωπήσει ότι το βράδυ των τραγικών συμπλοκών, στο πλαίσιο των οποίων δολοφονήθηκε ο Μιχάλης Κατσούρης, η ομάδα με δική της μέριμνα φυγάδευσε χούλιγκαν που συμμετείχε σε αυτές. Κατά την ίδια πηγή, πρόκειται για γιο ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας, ο οποίος φέρεται να περισυλλέχθηκε από στελέχη της ομάδας και να επέστρεψε κρυφά από την Αθήνα μαζί με την επίσημη αποστολή της ομάδας.

Όπως μεταδίδει η ελληνική ενημερωτική ιστοσελίδα αθλητικού ρεπορτάζ sport-fm.gr το δημοσίευμα έχει τίτλο «Η διοίκηση της Ντινάμο κρύβει ότι τη μέρα του τραγικού περιστατικού στην Αθήνα έσωσε ένα νεαρό μέλος των BBB από τη σύλληψη» και αναφέρει συγκεκριμένα τα εξής:\

«Ο Ντίνο Κόρντιτς κρύφτηκε σε έναν θάμνο και τηλεφώνησε στον πατέρα του, Ζέλικο Κόρντιτς, υπάλληλο της Ντινάμο και μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αυτός κάλεσε την πρόεδρο Βλάκτα Πέρας στην Αθήνα κι εκείνη έστειλε τους κυρίους Μιλιένκο Σάκομαν (υπεύθυνος για το γήπεδο) και Μπρούνο Μάρκοβιτς (υπεύθυνος για τα ταξίδια) να τον παραλάβουν.

Ο Ζέλικο Κόρντιτς επιβεβαίωσε τα πάντα στην αστυνομία. Στη Ντινάμο φοβούνται πιθανές κυρώσεις για τη Βλάτκα Πέρας και το σύλλογο. Βεβαίως αν ο Ντίνο Κόρντιτς θεωρούταν ύποπτος, η ελληνική αστυνομία θα είχε ζητήσει ήδη την έκδοσή του, διότι το όνομά του βρισκόταν στη λίστα των οπαδών που μπήκαν στην Ελλάδα.

Το “Nacional” έχει μάθει από αρκετές πηγές ότι εκτός της ηγεσίας της Ντινάμο, και ολόκληρος ο σύλλογος “κάθεται στα καρφιά” εδώ και ενάμιση μήνα.

Αυτό συμβαίνει λόγω του φόβου ότι θα διαρρεύσει η πληροφορία πώς στις 8 Αυγούστου, όταν η αποστολή επέστρεφε από την Αθήνα έπειτα από την αναβολή του αγώνα με την ΑΕΚ λόγω των επεισοδίων που οδήγησαν στον θάνατο ενός Έλληνα οπαδού, στο αεροπλάνο υπήρχε ένας “παράξενος επιβάτης”.

Συγκεκριμένα, 64 μέλη της αποστολής της Ντινάμο ταξίδεψαν προς την Αθήνα και 65 επέστρεψαν από εκεί. Αυτός ο μυστικός επιβάτης, το 65ο άτομο στο αεροπλάνο, ήταν ένα από τα μέλη των Bad Blue Boys που συμμετείχαν στα αιματηρά επεισόδια και μετά τις μαζικές συλλήψεις των Κροατών οπαδών φυγαδεύτηκε στο ξενοδοχείο όπου έμενε η αποστολή της Ντινάμο, του δόθηκαν ρούχα της ομάδας, τον έβαλαν στην πτήση τσάρτερ και τον έφεραν πίσω στο Ζάγκρεμπ».

Πηγή: Sport-fm.gr

