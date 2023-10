Υγεία - Περιβάλλον

Αγία Όλγα: Παύεται η διοίκηση για τις άθλιες συνθήκες στο νοσοκομείο

Παύεται από τα καθήκοντά της η Διοίκηση του Γ.Ν Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο «Αγ. Όλγα»

-

Την παύση της Διοίκησης του Νοσοκομείου Κωνσταντοπούλειο - "Αγία Όλγα" ανακοίνωσε το Υπ. Υγείας, αναφέροντας σε ανακοίνωση του, τα εξής:

"Η καλή κατάσταση των νοσοκομειακών χώρων, ώστε να διασφαλίζονται ανθρώπινες συνθήκες νοσηλείας για τους ασθενείς και εργασίας για το υγειονομικό προσωπικό είναι αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας. Επειδή πολλά νοσοκομεία έχουν πεπαλαιωμένες κτιριακές εγκαταστάσεις, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανακαίνιση και αναβάθμισή τους με τη διάθεση σημαντικών πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το ΕΣΠΑ. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών ξεπερνάει το 1 δισ. ευρώ. Για τις ψυχιατρικές κλινικές είναι σε εξέλιξη, ήδη, η υλοποίηση προγράμματος για την αναβάθμισή τους, συνολικού ύψους 3.5 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Παρά ταύτα, και έως την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού των υποδομών τους, ζητήθηκε εμφατικά από τις διοικήσεις των νοσοκομείων και τους επικεφαλής των υγειονομικών περιφερειών να αντιμετωπίσουν άμεσα οποιοδήποτε πρόβλημα έχει να κάνει με την κατάσταση των χώρων υγιεινής ή μικροζημιές σε κάθε χώρο των νοσοκομείων με κάλυψη της δαπάνης από το υπουργείο Υγείας. Η εντολή αυτή δόθηκε από την πρώτη επικοινωνία που είχε ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με διοικητές και περιφερειάρχες με την ανάληψη των καθηκόντων του.

Δυστυχώς, αυτό δεν συνέβη με την ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου «Αγία Όλγα», με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται μια απαράδεκτη κατάσταση για χώρους νοσηλείας, γνωστή μάλιστα από ετών στη διοίκηση του Νοσοκομείου. Με εντολή του Υπουργού Υγείας η διοίκηση του νοσοκομείου παύεται από τα καθήκοντά της, ενώ ξεκίνησαν ήδη εργασίες προσωρινής αποκατάστασης, ώστε η πτέρυγα να είναι λειτουργική και οι συνθήκες ανθρώπινες για νοσηλευόμενους και εργαζόμενους".

Νωρίτερα σήμερα, στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα» μετέβη ο Υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, προκειμένου να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι την κατάσταση που επικρατεί στους χώρους της ψυχιατρικής κλινικής, μετά τις σχετικές καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Στη δήλωσή του ανέφερε τα εξής:

"Η αλήθεια πρέπει να λέγεται με το όνομά της. Εδώ, στο Ψυχιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου «Αγία Όλγα» υπάρχουν εικόνες που μας προσβάλλουν. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε η παρούσα ηγεσία του Υπουργείου, όπως και η προηγούμενη, ελέγχθη από τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας, ενώπιον όλων των Διοικητών των Νοσοκομείων ολόκληρης της χώρας, πρώτη στο μέλημα κάθε διοίκησης θα είναι η διατήρηση των όρων υγιεινής, αλλά και αξιοπρέπειας, όχι μόνο στα χειρουργεία και τα εργαστήρια, αλλά κατά κύριο λόγο στους χώρους νοσηλείας και στους χώρους προσωπικής υγιεινής. Γεγονός που σημαίνει ότι η σημερινή κατάσταση εδώ είναι απαράδεκτη.

Ήδη το υπουργείο έχει προγραμματίσει και έχει εντάξει σε συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης την πλήρη ανακαίνιση όλων των Ψυχιατρικών Κλινικών, όλων των Γενικών Νοσοκομείων της χώρας, έργο που ανέρχεται σε περισσότερα από 3,5 εκατ. ευρώ. Η ανακαίνιση θα ξεκινήσει μέσα στους επόμενους μήνες και πριν την έναρξη του νέου χρόνου. Επίσης, υπάρχει και η προοπτική μιας ιδιωτικής χορηγίας. Όλα αυτά δεν δικαιολογούν τη σημερινή κατάσταση και αυτό είναι απολύτως βέβαιο.

Και ο Υπουργός κι εγώ όποτε χρειάζεται, αλλά και η αρμόδια ΔΥΠΕ, η οποία επιβλέπει το συγκεκριμένο Νοσοκομείο και η αρμόδια υποδιοικήτρια, η οποία επιβλέπει τις ψυχιατρικές δομές έχουν επανειλημμένως τονίσει και το λέω και το υπογραμμίζω ότι, οι διοικήσεις πρέπει να βλέπουν κάθε κομμάτι του Νοσοκομείου σαν να είναι το σπίτι τους. Άρα, υπάρχει συγκεκριμένο θέμα διοικητικής ολιγωρίας, τα αίτια και την έκταση του οποίου θα εξετάσω αμέσως μετά και θα εισηγηθώ στον αρμόδιο Υπουργό".





