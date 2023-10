Αθλητικά

Στέγαστρο Καλατράβα - Βολικάκης: Το ποδηλατοδρόμιο έμπαζε νερά σε κάθε βροχή (βίντεο)

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής ποδηλασίας απάντησε, μέσω του ΑΝΤ1, στην χρηματοδότηση για ορισμένους αθλητές, ώστε να προετοιμαστούν στην Βουλγαρία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Δεν είναι λύση να πάμε 5 αθλητές στην Βουλγαρία για προετοιμασία», απάντησε ο Χρήστος Βολικάκης, μέσω του ΑΝΤ1 και του κεντρικού δελτίου ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, στην ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου ότι δίνεται χρηματοδότηση 150.000 ευρώ στην ποδηλατική ομοσπονδία, ώστε ορισμένοι ποδηλάτες μας να προετοιμαστούν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες… στην Βουλγαρία.

Όπως προσέθεσε ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής ποδηλασίας, «έτσι κόβουμε τα φτερά στους νέους αθλητές. Το ζήτημα είναι να έχουμε ένα στάδιο για να αθλούμαστε. Τόσα χρόνια προσπαθούμε να γίνει ένα δεύτερο ποδηλατοδρόμιο στην χώρα, αλλά έχουμε μείνει στο “θα”…».

Ερωτηθείς για την στέγαστρο Καλατράβα κατάσταση του ποδηλατοδρομίου στο ΟΑΚΑ, ο Χρήστος Βολικάκης απάντησε ότι «Το ποδηλατοδρόμιο είναι για μένα δεύτερο σπίτι. Έχω αφιερώσει πολύ χρόνο από την ζωή μου από το 2003 και μετα. Έχουμε αφιερώσει τόσα πολλά χρήματα σε ένα έργο που είναι 20 ετών και κάποιοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους».

«Το ποδηλατοδρόμιο είχε πολλά προβλήματα. Η στέγη έμπαζε νερά σε κάθε βροχή. Η θέρμανση δεν λειτουργούσε τον χειμώνα. Το ξύλο κάτω είχε πολλά προβλήματα. Τα τελευταία χρόνια που είχε αναλάβει ο κ. Χαλιορής είχε την πόρτα του ανοιχτή και προσπαθούσε να λύσει προβλήματα, ενώ τα προηγούμενα χρόνια ένα τζάμι έσπαγε και δεν είχαμε σε ποιον να απευθυνθούμε», τόνισε ο Χρήστος Βολικάκης στην συνομιλία του με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

