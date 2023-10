Οικονομία

Νέες πιέσεις στην αγορά ομολόγων

Οι αποδόσεις των περισσοτέρων ομολόγων της ευρωζώνης πλησιάζουν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10ετών.

Συνεχίστηκαν και σήμερα οι πιέσεις στην αγορά ομολόγων με αποτέλεσμα οι αποδόσεις τους να σημειώσουν περαιτέρω άνοδο.

Σημειώνεται ότι οι αποδόσεις σχεδόν όλων των ομολόγων της ευρωζώνης πλησιάζουν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10ετών, χωρίς ωστόσο - σύμφωνα με τους αναλυτές - να υπάρχει εμφανής αιτία για την εξέλιξη αυτή.

Εξαίρεση ίσως αποτελούν τα Ιταλικά και Γαλλικά ομόλογα καθώς οι Προϋπολογισμοί των κρατών αυτών εμπεριέχουν ανησυχητικές προβλέψεις για την εξέλιξη του δημοσιονομικού τους ελλείμματος.

Αντιθέτως υπενθυμίζεται ότι στην Ελλάδα το προσχέδιο του Προϋπολογισμού που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, προβλέπει ότι φέτος το πρωτογενές πλεόνασμα θα αυξηθεί στο 1,1% του ΑΕΠ έναντι 0,7% που ήταν ο στόχος, ενώ το 2024 προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στο 2,1% του ΑΕΠ.

Στην δευτερογενή αγορά ομολόγων σήμερα και πιο συγκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της καταγράφηκαν συναλλαγές 80 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 36 εκατ .ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς.

Η απόδοση του Ελληνικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 4,41% από 4,35% που έκλεισε χθες, έναντι 2,93 του αντίστοιχου Γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί 1,48%

Στην αγορά συναλλάγματος πτωτικά κινείται το ευρώ έναντι του δολαρίου με αποτέλεσμα το απόγευμα το ευρωπαϊκό νόμισμα να διαπραγματεύεται στα 1,0464 δολ . από το επίπεδο των 1,0489 δολ, που άνοιξε η αγορά.

