Champions League: Άλωσε το Σάλτσμπουργκ η Σοσιεδάδ

Εντυπωσιακή ανατροπή από την Μπράγκα μέσα στο Βερολίνο, επί της Ούνιον.

Σοβαρή υποψηφιότητα για πρόκριση στους «16» του Champions League θέτει η Ρεάλ Σοσιεδάδ. Η ισπανική ομάδα πέρασε με νίκη 2-0 από το Σάλτσμπουργκ, απέναντι στη Ρεντ Μπουλ η οποία στην πρεμιέρα είχε επικρατήσει της Μπενφίκα στην Πορτογαλία.

Σίγουρα είναι ακόμα νωρίς, μόλις 2η αγωνιστική των ομίλων, αλλά στο Σαν Σεμπαστιάν κάνουν όνειρα, χάρη στα γκολ των Ογιαρθάμπαλ, Μπράις Μέντεθ πριν συμπληρωθεί το ημίωρο. Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι προσπάθησαν, δημιούργησαν ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφεραν να ανακάμψουν.

Στο Βερολίνο η Ουνιόν προηγήθηκε με δύο γκολ του Σεράλντο Μπέκερ, του φορ από το Σουρινάμ, όμως η Μπράγκα αντέδρασε εντυπωσιακά και ισοφάρισε με Νιακατέ και Μπρούμα στο τέλος του πρώτου και τις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου. Το ματς ήταν συναρπαστικό με ευκαιρίες εκατέρωθεν και έδειχνε να οδεύει προς την ισοπαλία.

Όμως στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Αντρέ Κάστρο με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή χάρισε τη νίκη στην ομάδα του, με... buzzer beater αφού με τη σέντρα ο διαιτητής σφύριξε για τελευταία φορά.

