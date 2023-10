Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΦ: παραιτήθηκε ο πρόεδρος Δημήτρης Φιλίππου

Τι αναφέρει ο πρόεδρος του ΕΟΦ που υπέβαλλε την παραίτησή του σε ανάρτηση στα social media.

Στον πρωθυπουργό υπέβαλε χθες το βράδυ την παραίτησή του ο πρόεδρος του ΕΟΦ Δημήτρης Φιλίππου. Την είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος με ανάρτησή του στο facebook. Σύντομα, όπως αναφέρει, θα παρουσιάσει το έργο που πραγματοποίησε τα 4 χρόνια της θητείας του στον Οργανισμό.

«Μετά από μία ολοκληρωμένη θητεία και δύο παρατάσεις και θεωρώντας ότι το πλήρωμα του χρόνου έχει φτάσει υπέβαλα εχθές αργά το βράδυ την παραίτησή μου στον πρωθυπουργό από τη θέση του προέδρου του ΕΟΦ και επιστρέφω στα ακαδημαϊκά μου καθήκοντα και την χειρουργική που τόσο αγαπώ!

Σε αυτό το ταξίδι που κράτησε τέσσερα χρόνια πολλά πράγματα επιτεύχθηκαν και ουσιαστικές αλλαγές και τομές έγιναν. Θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό κ. Κ. Μητσοτάκη και τον πρώην υπουργό Υγείας κ. Κικίλια για την εμπιστοσύνη τους και τη δυνατότητα που μου παρείχαν να υπηρετήσω τη χώρα από τη θέση του προέδρου του πιο ιστορικού και συμβολικού οργανισμού στο χώρο της υγείας, αλλά ταυτόχρονα να συμμετάσχω σε σημαντικούς θεσμούς όπως η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και το ΚΕΣΥ. Οφείλω να παρουσιάσω το έργο που πραγματοποιήθηκε αυτά τα τέσσερα χρόνια και αυτό θα γίνει σύντομα. Προς το παρόν να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου στον ΕΟΦ για τη σημαντικής τους βοήθεια και τον επαγγελματισμό, τους συλλόγους ασθενών και τις Φαρμακευτικές Εταιρείες για την άριστη συνεργασία που που είχαμε προκειμένου να δώσουμε λύσεις σε σημαντικά θέματα δημόσιας και ατομικής υγείας και φυσικά όλους εκείνους τους φορείς, εκπροσώπους φορέων και υπηρεσιακούς παράγοντες με τους οποίους συνεργαστήκαμε στη βάση αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού με στόχο την προαγωγή της υγείας στη χώρα μας!».

