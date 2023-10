Life

Παγκόσμια Ημέρα Ζώων: το απολαυστικό αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ (βίντεο)

Στο βίντεο της Φίνος Φιλμ, βλέπουμε μεγάλους πρωταγωνιστές του ελληνικού κινηματογράφου σε δημοφιλείς σκηνές.

Την παγκόσμια ημέρα ζώων, τιμά μέ ένα βίντεο η Φίνος Φιλμ με ένα απολαυστικό βίντεο.

Στο κλιπ πρωταγωνιστούν, μεταξύ άλλων, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Θανάσης Βέγγος και ο Ντίνος Ηλιόπουλος, σε μερικές από τις πιο δημοφιλείς ταινίες του κινηματογράφου.

Πιο συγκεκριμένα, βλέπουμε σκηνές από τις ταινίες «Η Λίζα και η Άλλη», «Δικτάτωρ Καλεί Θανάση», «Ο Θησαυρός του Μακαρίτη», «Κορίτσια για Φίλημα», «Η Κυρά μας η Μαμή», «Νύχτα Γάμου», «Οι Κυρίες της Αυλής», «Τα Δύο Πόδια σε ένα Παπούτσι», «Ένας Ιππότης για τη Βασούλα», «Ένας Ξένοιαστος Παλαβιάρης», «Κάτι Κουρασμένα Παληκάρια», «Το Δόλωμα», «Ο Μάγκας με το Τρίκυκλο» και «Η Αλίκη Δικτάτωρ».

Το βίντεο, συνοδεύει η λεζάντα στην οποία αναφέρει: "Χρόνια πολλά σε κάθε ζωάκι που γιορτάζει σήμερα".

