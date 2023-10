Υγεία - Περιβάλλον

Απαγόρευση εξαγωγής φαρμάκων: “Πόλεμος” φαρμακοποιών και αποθηκάριων

Σε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, ο σύλλογος των φαρμακοποιών κατηγορεί ευθέως τις αποθήκες ότι υπνομεύουν την εγχώρια επάρκεια.

Σε σημείο οξείας ρήξης μεταξύ φαρμακοποιών και ιδιοκτητών φαρμακευτικών αποθηκών, εξελίσσεται το ζήτημα της απαγόρευσης εξαγωγών φαρμακευτικών σκευσμάτων όπως ισχύει αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά. Μετά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του προέδρου των φαρμακαποθηκών κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη για άρση της απαγόρευσης, ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση δημοσίευσε εναντίον του ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος χαρακτηρίζοντας τις τοποθετήσεις του "εκτός τόπου και χρόνου". Αναλυτικά η ανακοίνωση των φαρμακοποιών αναφέρει:

"Η συνέχιση της απαγόρευσης των εξαγωγών και η επέκταση της λίστας αρχίζει και αποδίδει αποτελέσματα, καθώς φάρμακα, τα οποία ήταν εξαφανισμένα επί μήνες από την ελληνική αγορά, εμφανίζονται εκ νέου σταδιακά στο φαρμακείο, προς όφελος των ασθενών που αγωνιούν για την εξασφάλιση της θεραπευτικής τους αγωγής.

Αντιθέτως, τα λίγα φάρμακα για τα οποία άρθηκε η απαγόρευση των εξαγωγών πριν από δύο μόλις μήνες, σήμερα αυτά είναι ήδη εξαφανισμένα, καθόσον, όσοι τα εξήγαγαν, δεν σεβάστηκαν την αγωνία του Έλληνα ασθενούς, για την εξασφάλιση της θεραπευτικής του αγωγής. Έτσι, γίνεται εύκολα αντιληπτό, τι πρόκειται να συμβεί στην περίπτωση που αρθεί η απαγόρευση για τα 130 αποθεματοποιημένα είδη φαρμακευτικών σκευασμάτων, όπως μετ' επιτάσεως ζητά ο κ. Σκυλακάκης, προκειμένου να μπορέσουν να εξαχθούν στις ευρωπαϊκές αγορές, με αποτέλεσμα φυσικά να εξαφανιστούν εν συνεχεία από την ελληνική αγορά.

Η λάσπη, οι συκοφαντίες και η παραπληροφόρηση για τον Πρόεδρο και τον Ειδικό Γραμματέα του Π.Φ.Σ. δεν πτοούν τον αγώνα που δίνουμε, γιατί πάνω από οποιαδήποτε επιχειρηματικό συμφέρον, είναι η εξασφάλιση της θεραπευτικής αγωγής του πολίτη και η διασφάλιση της Δημοσίας Υγείας.

Άλλωστε οι δηλώσεις του Προέδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων στα ΜΜΕ ότι «οι ελληνικές φαρμακαποθήκες ενώνοντας τις δυνάμεις τους από ασήμαντες έγιναν σημαντικές, καταφέρνοντας να ανοίξουν τις πόρτες μεγάλων οίκων του εξωτερικού εξασφαλίζοντας μεγάλες παραγγελίες», επιβεβαιώνουν την προτεραιότητα που δίνει στην εξαγωγική επιχειρηματική δραστηριότητα των φαρμακαποθηκών, σε σχέση με την εξασφάλιση της επάρκειας στην ελληνική αγορά φαρμάκου, ως οφείλει να πράξει σύμφωνα με τον νόμο και με τις αρχές λειτουργίας των φαρμακαποθηκών.

Δεν θα επιτρέψουμε ο Έλληνας ασθενής να γίνει όμηρος οικονομικών συμφερόντων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Ζητάμε το Υπουργείο Υγείας και ο Ε.Ο.Φ. να επικεντρωθούν σε εξονυχιστικό έλεγχο των φαρμακαποθηκών εκείνων που αποθεματοποιούν ποσότητες χιλιάδων σκευασμάτων –ειδικά μετά την τελευταία απαγόρευση– με την προσδοκία ότι αυτή θα αρθεί το προσεχές διάστημα.

Ματαιοπονεί ο κ. Σκυλακάκης στην προσπάθειά του από υπόλογος να καταστεί τιμητής".

