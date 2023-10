Κοινωνία

Φαρμακεία: πως δρούσε η σπείρα των ληστών (βίντεο ντοκουμέντο)

Η Αστυνομία εξάρθρωσε συμμορία, που διέπραττε ληστείες σε φαρμακεία στην Αττική. Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1, εμφανίζονται οι κακοποιοί εν δράσει.

Ρεπορτάζ της Αντιγόνης Θάνου, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Στα βίντεο - ντοκουμέντα που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1, αποτυπώνεται καρέ- καρέ η δράση ενός από τα μέλη συμμορίας, που διέπραττε ληστείες σε φαρμακεία της Αττικής.

Στην μία περίπτωση, στις 26 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, ένας νεαρός με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του εισβάλει σε φαρμακείο στην Βούλα. Κρατώντας μαχαίρι, απειλεί την ιδιοκτήτρια να του δώσει όλα τα χρήματα από την ταμειακή μηχανή.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1, το θύμα της ληστείας, «Μόλις είχε βγει ένας πελάτης. Βγαίνει ο πελάτης, μπαίνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Εντάξει, μπήκε αρκετά άγρια, αλλά δεν κατάλαβα ακριβώς τι γινόταν μέχρι που ήρθε πίσω από το ταμείο, στεκόταν δίπλα μου, δεν θυμάμαι ακριβώς τι είπαμε γιατί προφανώς ήμουν πάρα πολύ αγχωμένη, είδα ότι κρατούσε μαχαίρι, δηλαδή μου το έδειξε, το κρατούσε δίπλα του. Ανταλλάξαμε κάποιες κουβέντες, απλά άνοιξα το ταμείο και του έδωσα τα χρήματα που είχα μέσα, δηλαδή όλο το περιστατικό κράτησε 3 - 4 λεπτά! 'Όταν έφυγε προφανώς απλά κατέρρευσα , έπαθα κρίση πανικού , δεν μπορούσα να αναπνεύσω, κλάμα και τα λοιπά...»

Το ίδιο άτομο, νωρίτερα το πρωί της ίδιας ημέρας, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, είχε ληστέψει φαρμακοποιό στο Παγκράτι.

Το μεσημέρι της Κυριακής, από αστυνομικούς της Ασφάλειας Πειραιά, συνελήφθησαν στο Πέραμα δύο άτομα, ως μέλη συμμορίας για ληστείες κατ’ επάγγελμα, κατά συρροή και κατά συναυτουργία, διακεκριμένες κλοπές και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι κατηγορούμενοι έφευγαν από τα φαρμακεία με μηχανάκια τα οποία είχαν κλέψει λίγο νωρίτερα.

