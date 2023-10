Κοινωνία

Δικαστική Αστυνομία: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για πρόσληψη

Πώς θα πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις στη νέα υπηρεσία του Δημοσίου, πού και πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανάρτησε στην ιστοσελίδα του ( www.ministryofjustice.gr ), την προκήρυξη για την πλήρωση πεντακόσιων (500) οργανικών θέσεων του κλάδου Δικαστικής Αστυνομίας (κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) του αστυνομικού τομέα της «Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας». Η προκήρυξη θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Αναλυτικά, προκηρύσσονται τριάντα (30) θέσεις του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, εβδομήντα (70) θέσεις του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και τετρακόσιες (400) θέσεις του κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Τμήμα Αστυνομικού Τομέα της Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς και στις περιφερειακές υπηρεσίες Δικαστικής Αστυνομίας αστυνομικού τομέα, που εδρεύουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στον Άρειο Πάγο, στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στις Εισαγγελίες και τα Δικαστήρια της Χώρας.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 10 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 19 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Για την πρόσληψη εφαρμόζεται σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων και οι υποψήφιοι, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού, κατατάσσονται κατά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης με φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ανατρέχουν στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης ( www.ministryofjustice.gr ) όπου έχει αναρτηθεί η προκήρυξη.

