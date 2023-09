Πολιτική

Δικαστική Αστυνομία: Οι αρμοδιότητες του πολιτικού και αστυνομικού προσωπικού της

Ο τρόπος που θα γίνουν οι προσλήψεις στη Δικαστική Αστυνομία είναι απολύτως διαφανής και δεν πρόκειται να παρεισφρήσει το κομματικό κράτος, ανέφερε ο υπ. Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Ο τρόπος που θα γίνουν οι προσλήψεις στη Δαστική Αστυνομία ικείναι απολύτως διαφανής και δεν πρόκειται να παρεισφρήσει το κομματικό κράτος, γιατί «δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης πουθενά», ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, του νομοσχεδίου για τη Δικαστική Αστυνομία.

«Η χώρα, η δικαιοσύνη, έχει ανάγκη αυτόν τον θεσμό, που έρχεται ως ανάγκη από πολύ παλιά», είπε ο Γιώργος Φλωρίδης και πρόσθεσε ότι μαζί με άλλες παρεμβάσεις που θα γίνουν στη συνέχεια, η ελληνική δικαιοσύνη μπορεί να αρχίσει σιγά-σιγά να ξεφεύγει από τον κύκλο των δυσκολιών που αντιμετωπίζει.

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας εξήγησε ότι το προσωπικό του πολιτικού τομέα, θα επιλεγεί μέσω του ΑΣΕΠ. Για την επιλογή των μελών του αστυνομικού τομέα, λόγω της φύσης του ρόλου τους που περιλαμβάνει την κατοχή όπλου, εφαρμόζεται το σύστημα μοριοδότησης, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και όλη διαδικασία επιλογής τελεί υπό την έγκριση του ΑΣΕΠ.

«Με τη λειτουργία της Δικαστικής Αστυνομίας θα έχει επιτευχθεί, μετά από πολλές δεκαετίες, τόσο λειτουργικά όσο και επιχειρησιακά η διάκριση της αστυνομίας σε διοικητική, με καθήκον την πρόληψη του εγκλήματος και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και σε Δικαστική με έργο την ανίχνευση και τη διακρίβωση των εγκλημάτων και της ταυτότητας των εγκληματιών, στη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων και γενικά στην υποβοήθηση του ανακριτικού έργου», είπε ο Ιωάννης Μπούγας.

Ο υφυπουργός είπε ότι το πολιτικό προσωπικό της Δικαστικής Αστυνομίας θα είναι σε θέση να υποστηρίξει τους δικαστικούς λειτουργούς, με τη σύμπραξη και τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης και λοιπών προανακριτικών πράξεων. Επίσης, βάσει των εξειδικευμένων γνώσεων τους, θα παρέχουν επιστημονική και τεχνική συνδρομή σε δικαστές και εισαγγελείς, επί θεμάτων των οποίων η ανάλυση και μελέτη απαιτεί επιστημονική κατάρτιση.

Σε σχέση με τον αστυνομικό τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας ο υφυπουργός Δικαιοσύνης εξήγησε ότι στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνεται η επίδοση δικογράφων, η εκτέλεση των αποφάσεων, η ευταξία και η φύλαξη των δικαστικών υπηρεσιών, αρμοδιότητες που μέχρι σήμερα εκτελούσε σχεδόν αποκλειστικά η ΕΛΑΣ.

