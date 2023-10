Κόσμος

Τσίπρας - Συμβούλιο της Ευρώπης: Πρόταση να αναλάβει επικεφαλής της ομάδας της Αριστεράς

Στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης συμμετέχουν αντιπροσωπείες βουλευτών από όλα τα κοινοβούλια της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Tiny Kox, επικοινώνησε σήμερα, Τρίτη, τηλεφωνικά με τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο Ολλανδός πολιτικός, πρώην πρόεδρος του Σοσιαλιστικού κόμματος Ολλανδίας και επί σειρά ετών επικεφαλής της Ομάδας της Αριστεράς στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, πρότεινε στον Αλέξη Τσίπρα να αναλάβει από την ερχόμενη εβδομάδα τη θέση του επικεφαλής της ομάδας της Αριστεράς.

