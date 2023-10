Αθλητικά

Άρης - Γκραν Κανάρια: Λύγισαν στο τέλος οι “κιτρινόμαυροι”

Οι Ισπανοί, με αντεπίθεση διαρκείας από τα τέλη της τρίτης περιόδου μέχρι τα μισά της τέταρτης, «έγραψαν» σερί 0-17 , επέβαλλαν το... νόμο τους στο παρκέ και κέρδισαν τους Θεσσαλονικείς.

Αντεξε για τρία δεκάλεπτα απόψε, στο Αλεξάνδρειο, στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών του για τους ομίλους του Eurocup, απέναντι στην Γκραν Κανάρια, ο Αρης. Οι Ισπανοί, με αντεπίθεση διαρκείας από τα τέλη της τρίτης περιόδου μέχρι τα μισά της τέταρτης, «έγραψαν» σερί 0-17 , επέβαλλαν το... νόμο τους στο παρκέ και κέρδισαν τους Θεσσαλονικείς με 82-66.

Βασικοί κινητήριοι μοχλοί για τους νικητές, οι οποίοι κυριάρχησαν στη ρακέτα (36 ριμπάουντ, με 13 επιθετικά), είχαν όμορφες συνεργασίες (19 ασίστ, 12 κλεψίματα) και σημάδεψαν με άνεση από τα 6.75 (14/29 τρίποντα), ήταν οι Ει Τζέι Σλότερ (21 πόντοι, οι 18 εκ των οποίων στο δεύτερο ημίχρονο, 3 ασίστ), Νίκολας Μπρουσίνο (16 πόντοι, με 4/8 τρίποντα).

Πάλεψε, σχεδόν μόνος του, για τους «κιτρινόμαυρους» ο Ρομπέρτο Γκάλινατ (22 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 28-20, 35-38, 55-57, 66-82

Με εφαλτήριο την εξαιρετική άμυνα και έχοντας αλάνθαστο τον Γκάλινατ (13 πόντοι, με 2/2 δίποντα, 3/3 τρίποντα), ο Αρης είχε τον έλεγχο στο πρώτο δεκάλεπτο. Προηγήθηκε στο 3’ με +8 (12-4), επίπεδο στο οποίο είχε τη διαφορά και στο 8’ (23-15).

Η Γκραν Κανάρια... ανεβάζοντας επιθετικά στροφές, έχοντας κύριους εκφραστές τους Μπρουσίνο, Σάλβο, «απάντησε» με επιμέρους 9-23 και πήρε τα ηνία στο ματς, στο 19’, με +6 (32-38). Απόσταση που στο 23’ πήγε στο +8 (38-46).

Ο Αρης έτρεξε δικό του σερί 17-8, έγινε πρόσκαιρα ξανά αφεντικό στο παρκέ (29’ 55-54), τάχιστα, όμως, με σερί 0-17 και τους Αλμπισί, Σλότερ, Πελός να «πυροβολούν» από τα 6.75, η Γκραν Κανάρια ξέφυγε με 16 πόντους (35’ 55-71) και τελείωσε, ουσιαστικά, με το παιχνίδι.

Στο 38’ οι Ισπανοί είχαν τη μέγιστη διαφορά στο ματς, το +21 (59-80)

*Παρατεταμένο ήταν το χειροκρότημα στο, κατάμεστο από υποστηρικτές του Αρη, Αλεξάνδρειο, στην αναφορά από τον εκφωνητή του γηπέδου για τον σημερινό θάνατο του Γιάννη Ιωαννίδη, στη μνήμη του οποίου, πριν από το τζάμπολ, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

*Με θέση, δίπλα στον πάγκο της ομάδας, παρακολούθησε το ματς ο άτυχος για τον Αρη, Μάνι Μπέιτς. Ο Αμερικανός σέντερ, υπενθυμίζεται, τραυματίστηκε στον ώμο, σε φιλικό παιχνίδι, στη διάρκεια της προετοιμασίας των «κιτρινόμαυρων», θα υποβληθεί σε επέμβαση και χάνει τη φετινή σεζόν.

Διαιτητές: Γιακούμπ Ζαμόισκι (Πολωνία), Γιούργκις Λαουριναβίτσιους (Λιθουανία), Άαρε Χάλικο (Εσθονία)

Οι συνθέσεις των ομάδων

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Σλαφτσάκης 4, Σανόγκο 6, Τολιόπουλος 8 (2), Καρ 2, Κατσίβελης 2, Μπλούμπεργκς 2, Φίλλιος, Μποχωρίδης 6 (1), Σόουζα 4, Χάρελ 10 (2), Γκάλινατ 22 (3).

ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ (Γιάκα Λάκοβιτς): Κλιάγιτς 3 (1), Σλότερ 21 (4), Μπάσας, Αλμπισί 8 (1), Πρκάτσιν, Μπρουσίνο 16 (4), Σάλβο 9 (1), Πελός 12 (2), Σούρνα 3 (1), Λάντεσμπεργκ 4, Λόπεζ 2, Λάμερς 4.

