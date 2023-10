Οικονομία

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: εκατοντάδες ρυθμίσεις χρεών τον Σεπτέμβριο

Διατήρηση του υψηλού αριθμού νέων αιτήσεων και ρυθμίσεων στον εξωδικαστικό μηχανισμό καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:

"Συνεχίζεται σταθερά και κατά τον μήνα Σεπτέμβριο του 2023 ο υψηλός αριθμός ρυθμίσεων οφειλών στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Σε υψηλά σταθερά επίπεδα παραμένει ο αριθμός νέων αιτήσεων. Στοιχεία που αντανακλούν το ενδιαφέρον των πολιτών και την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου εργαλείου που τους τελευταίους μήνες εξελίσσεται και αξιοποιείται δυναμικά δίνοντας λύση σε χιλιάδες οφειλέτες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους:

Τον μήνα Σεπτέμβριο του 2023 πραγματοποιήθηκαν 856 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών οι οποίες, ξεπερνώντας τον μέσο όρο των τελευταίων πέντε μηνών, αντιστοιχούν σε σύνολο 290 εκατ. ευρώ , ενώ οι εκκινήσεις νέων αιτήσεων στην πλατφόρμα αριθμούν τις 3.628 .

νέες επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών οι οποίες, ξεπερνώντας τον μέσο όρο των τελευταίων πέντε μηνών, αντιστοιχούν σε σύνολο , ενώ οι εκκινήσεις νέων αιτήσεων στην πλατφόρμα αριθμούν τις . Συνολικά, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2023 έχουν πραγματοποιηθεί 8.804 επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών οι οποίες αντιστοιχούν σε 3,26 δισ. ευρώ αρχικών οφειλών.

επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικών οφειλών. Σε σταθερά επίσης υψηλό επίπεδο διατηρείται και το ποσοστό εγκρισιμότητας των ρυθμίσεων από τους χρηματοδοτικούς φορείς".

Δείτε την μηνιαία έκθεση προόδου Σεπτεμβρίου 2023:

