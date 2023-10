Πολιτισμός

Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία αναβαθμίζονται ψηφιακά

Πώς οι νέες αυτές εφαρμογές θα αλλάξουν την εμπειρία της επίσκεψης και ποιες αλλαγές θα φέρουν.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης υπέγραψε την απόφαση ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης του έργου «Ανάπτυξη & Εφαρμογή Ψηφιακών Διαδραστικών Υπηρεσιών και Περιεχομένου για τη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μουσεία, Μνημεία και Ιστορικούς Τόπους με τη χρήση Καινοτόμων Τεχνολογιών και Ανοιχτών Συστημάτων», προϋπολογισμού 29,5 εκατ. ευρώ, το οποίο θα υλοποιήσει το Υπουργείο Πολιτισμού με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Πρόκειται για ένα έργο που συνδυάζει την τεχνολογία με τον πολιτισμό με στόχο να προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία στους χιλιάδες επισκέπτες των πολιτιστικών χώρων και μνημείων της χώρας μας, αλλά και να διευκολύνει την εξυπηρέτηση τους.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου πρόκειται να αναβαθμιστεί το υπάρχον σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου (E-ticketing) και ελέγχου επισκεπτών, από τους 28 επισκέψιμους χώρους στους 100 στο σύνολο τους, ενώ θα αναπτυχθούν και θα διασυνδεθούν με το σύστημα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου κι άλλες ψηφιακές υπηρεσίες - εφαρμογές προσωποποιημένης πληροφόρησης (applications) με τη χρήση καινοτόμων διαδραστικών εργαλείων για τους χώρους και τα μουσεία με υψηλή επισκεψιμότητα.

Με αφορμή την υπογραφή της ένταξης του έργου, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τόνισε: «Με τη σημερινή υπογραφή του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκου Παπαθανάση, τον οποίον ευχαριστώ, εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης η αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία. Το σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου επεκτείνεται σε 72 ακόμη αρχαιολογικούς χώρους, ενώ εισάγονται καινοτόμα διαδραστικά εργαλεία, ιδίως στην προσωποποιημένη πληροφόρηση των επισκεπτών των πολιτιστικών υποδομών της χώρας μας.

Το πρόγραμμα, το οποίο θα υλοποιηθεί από τον Οργανισμό Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πολιτιστικών Πόρων και το Υπουργείο Πολιτισμού, αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων και ενισχύει την εμπειρία των επισκεπτών, Ελλήνων και ξένων. Παράλληλα, ενισχύει την προσβασιμότητα και την επισκεψιμότητα, ενώ στοχεύει στην αύξηση των εσόδων, που ανακατευθύνονται, σε έργα και δράσεις πολιτισμού».

Ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε: «Η Κυβέρνηση, πιστή στις δεσμεύσεις της, κάνει πράξη όλα όσα υποσχέθηκε στους πολίτες. Βελτιώνει την καθημερινότητά τους, ενισχύει την διεθνή εικόνα της χώρας και δημιουργεί υπεραξία μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων στον Πολιτισμό.

Μια ακόμα απόδειξη προς αυτή την κατεύθυνση, συνιστά η υπογραφή της ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης του έργου ανάπτυξης και εφαρμογής ψηφιακών διαδραστικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μουσεία, Μνημεία και Ιστορικούς Τόπους μέσα από καινοτόμες τεχνολογίες, με φορέα υλοποίησης το Υπουργείο Πολιτισμού.

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συνεχίζει απρόσκοπτα την προσπάθεια για μια σύγχρονη Ελλάδα που ευημερεί, συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία και πρωταγωνιστεί στη νέα εποχή».

