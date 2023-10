Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας: Προφυλακιστέος ο 74χρονος που σκότωσε το φίλο του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ισχυρίστηκε κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος, προσπαθώντας να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

-

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 74χρονος από τον Άγιο Παντελεήμονα που τα ξημερώματα της Κυριακής δολοφόνησε τον 50χρονο γείτονά του.

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε με αυτεπάγγελτα διορισμένη δικηγόρο από τον ανακριτή και σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ό,τι και προανακριτικά, ότι δηλαδή το θύμα, του έριξε κάποια ουσία στο ποτό. Το χρόνικό της υπόθεσης Το 50χρονο θύμα διασκέδαζε και έπινε αλκοόλ μαζί με τον δράστη, σε μαγαζί της γειτονιάς και ως φαίνεται συνέχισαν την κατανάλωση αλκοόλ στο σπίτι του ζεύγους. Σύμφωνα με μαρτυρίες και πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, στο σπίτι του ζευγαριού βρίσκονταν και η 12χρονη κόρη του και δύο φίλες της, καθώς γιόρταζαν τα γενέθλια του κοριτσιού. Ο δράστης, γύρω στις δύο τη νύχτα, γύρισε στο σπί του, όπου αισθάνθηκε αδιαθεσία και επέστρεψε στο σπίτι των Γεωργιανών για να τους ζητήσει εξηγήσεις, καθώς όπως έλεγε κάτι του είχαν βάλει στο ποτό. Ο δράστης, μπροστά στα μάτια της 12χρονης κόρης του ζευγαριού πυροβόλησε τον πατέρα και την μητέρα του παιδιού. Μάλιστα, τον πατέρα τον πυροβόλησε στο κεφάλι. Ο 50χρονος άνδρας έπεσε νεκρός απο τα πυρά, ενώ η 45χρονη σύζυγος του μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, τραυματισμένη στην ωμοπλάτη. Ειδήσεις σήμερα: Γιάννης Ιωαννίδης: η άνοια, οι προλήψεις, οι “130 βρισιές” και ο… άτυχος Αρμένιος παπάς! (βίντεο) Χαλκίδα - καταγγελία: Πατέρας προσπάθησε να βιάσει τον ανήλικο γιο του Άρειος Πάγος: Δικαίωση ασφαλιστικής εταιρείας - “Φταίει ο ιδιοκτήτης που έκλεψαν το αμάξι του” (βίντεο)