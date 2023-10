Παράξενα

Δάγκωσε αστυνομικό που πήγε να της κόψει κλήση

Διαφορετικές εκδοχές για το συμβάν δίνουν ο αστυνομικός και η κατηγορούμενη για...δαγκωματιά.

Δάγκωσε αστυνομικό στο χέρι όταν εκείνος πήγε να της «κόψει» κλήση για παράνομη στάθμευση. Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής, ενώ η 65χρονη «πρωταγωνίστρια» του επεισοδίου καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε συνολική ποινή φυλάκισης 11 μηνών, με 3ετή αναστολή, για σωματική βλάβη και βία κατά υπαλλήλων (αντίσταση).

«Ήταν αντίδραση της στιγμής» απολογήθηκε στο δικαστήριο η 65χρονη, αποδεχόμενη το δάγκωμα. Όπως ανέφερε η ίδια, προσπάθησε να σταθμεύσει κανονικά το αυτοκίνητό της για να κάνει μία δουλειά. «Τότε άκουσα μία κόρνα, ήταν δύο αστυνομικοί έκανα να φύγω αλλά αναίτια ο ένας αστυνομικός με έπιασε από το μπράτσο και πήγε να πάρει τα κλειδιά» απολογήθηκε, περιγράφοντας τη δική της οπτική για το συμβάν.

Προηγουμένως, ο αστυνομικός, με βαθμό αστυφύλακα, κατέθεσε ότι η γυναίκα έκλεινε το δρόμο και παρά τις συστάσεις που της έγιναν αρνήθηκε να αποχωρήσει. «Όταν της ανακοινώσαμε ότι θα βεβαιώσουμε τροχονομική παράβαση, άναψε την μηχανή του αυτοκινήτου και επιχείρησε να φύγει. Βρέθηκα δίπλα της και άρχισε να με χτυπάει με γροθιές. Προσπάθησα να προστατευτώ και τότε δάγκωσε το δάχτυλο του αριστερού χεριού», σημείωσε ο αστυνομικός και πρόσθεσε πως μετά το συμβάν απευθύνθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, ενώ έκανε, όπως είπε, προληπτικά δύο εμβόλια.

