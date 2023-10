Αθλητικά

ΕΛΑΣ: Συλλήψεις οπαδών σε Νέα Φιλαδέλφεια και Τούμπα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μπαράζ συλλήψεων πριν τους ποδοσφαιρικούς αγώνες ΑΕΚ - Άγιαξ και ΠΑΟΚ - Άιντραχτ .

-

Σε 12 συλλήψεις για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αθλητισμού προχώρησε χθες η Αστυνομία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη πριν την έναρξη των ποδοσφαιρικών αγώνων της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, κατά τους προελέγχους εξωτερικά του γηπέδου, πριν την έναρξη του αγώνα της ΑΕΚ με τον Άγιαξ, εντοπίστηκαν 5 άτομα να φέρουν συνολικά 10,5 γραμμάρια κάνναβης, τα οποία κατασχέθηκαν. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των ελέγχων, έλαβαν χώρα επεισόδια μικρής έκτασης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 2 αστυνομικών.

Παράλληλα, στη Τούμπα Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια ελέγχων πριν την έναρξη του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Άιντραχτ, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 7 άτομα, καθώς στην κατοχή τους είχαν 24 πυρσούς και 3 κροτίδες, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση «η Αστυνομία θα συνεχίσει τις συστηματικές δράσεις της, με σκοπό την πρόληψη και την καταστολή οποιασδήποτε παραβατικής συμπεριφοράς σε αγωνιστικούς χώρους, τόσο κατά τις ημέρες των αθλητικών γεγονότων όσο και μακριά από αυτούς».

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Ιαπωνία: Ισχυρή δόνηση στα νησιά Ιζού

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 171 σημεία

Καιρός: βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή