Αθλητικά

ΑΕΚ - Άγιαξ: ισοπαλία αλλά πρωτιά στην “Αγια Σοφιά”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΑΕΚ που έμεινε πίσω στο σκορ κατάφερε να ισοφαρίσει τον Αγιαξ και να μείνει στην κορυφή του ομίλου με 4 βαθμούς.

-

Η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τον Άγιαξ για τον 2ο όμιλο του Europa League και δεν κατάφερε να διπλασιάσει τις νίκες της, μετά τη μεγάλη επιτυχία της πρεμιέρας στο Μπράιτον. Οι Ολλανδοί προηγήθηκαν με πέναλτι του Μπέργκχαους στο 28΄, ενώ ισοφάρισε ο Βίντα στο 85΄. Έτσι, η Ένωση βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου με 4 βαθμούς, ακολουθούν Άγιαξ και Μαρσέιγ που έχουν από 2 και η Μπράιτον με έναν.

Παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακά νεανικό σύνολο, με μέσο όρο ηλικίας κάτω των 23 ετών, ο Άγιαξ μπήκε θαρραλέα στην «καυτή» OPAP Arena και δεν άφησε την ΑΕΚ να πιάσει το γνωστό της επιβλητικό ρυθμό. Ήταν, μάλιστα, αυτός που έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 12΄, με τον Στάνκοβιτς να αποκρούει την προσπάθεια του Φορμπς. Στο 28΄ ο «Αίαντας» κέρδισε πέναλτι όταν ο Πινέδα ανέτρεψε τον επελαύνοντα Μπέργκβαϊν και ο Μπέργχαους ευστόχησε από τη «βούλα» για να δώσει προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Η Ένωση είχε κάποιες καλές στιγμές, κυρίως με τον Πινέδα, όμως ήταν ο Στάνκοβιτς αυτός που την κράτησε «ζωντανή», τόσο σε ένα τετ-α-τετ (από πλάγια θέση) με τον Φορμπς στο 34΄, αλλά κυρίως με την απίθανη επέμβαση του σε σουτ του Ταχίροβιτς, με τη μπάλα να βρίσκει σε αμυντικό και να αλλάζει πορεία, στο 43΄. Δύο λεπτά αργότερα, ο Βίντα αστόχησε σε πανέξυπνη κεφαλιά-ψαράκι και έτσι χάθηκε μια πολύ καλή ευκαιρία να πάνε οι ομάδες στα αποδυτήρια με ισόπαλο σκορ.

Στο 52΄ ο Σιμάνσκι πρόλαβε τελευταία στιγμή να σώσει την ομάδα του από μια «φαρμακερή» αντεπίθεση του Άγιαξ, που είχε αποκτήσει μεγάλο πλεονέκτημα στην επιθετική μετάβαση. Στο 65΄ η ΑΕΚ έχασε διπλή ευκαιρία με τον Γκατσίνοβιτς ο οποίος πρώτα «νικήθηκε» από τον Χόρτερ και στη συνέχεια σούταρε πάνω στο σώμα του Άβιλα, από πολύ πλεονεκτική θέση. Μετά το μέσον του β΄ ημιχρόνου, ο Αλμέιδα έριξε στο ματς κάθε διαθέσιμο «εργαλείο» που είχε στη διαθεσή του. Με φουλ επιθετικό σχήμα η ΑΕΚ βρήκε την ισοφάριση σε ένα χρονικά καθοριστικό σημείο, από σέντρα του Άμραμπατ και κεφαλιά του Ντομαγκόι Βίντα στο 75΄.

Στο 90΄ η ΑΕΚ ήταν έτοιμη να πανηγυρήσει τη μεγάλη ανατροπή, όταν οι παίκτες της έκλεψαν τη μπάλα και ο Γιόνσον βρέθηκε εντελώς μόνος απέναντι στον Χόρτερ από ασίστ του Μάνταλου. Όμως, ο Ολλανδός γκολκίπερ πραγματοποίησε καταπληκτική απόκρουση, κρατώντας το 1-1.

Διαιτητής: Ματέι Γιουγκ (Σλοβενία)

Κίτρινες: Αραούχο, Βίντα, Πινέδα, Άμραμπατ - Μπρόμπεϊ, Σούταλο

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Σιντιμπέ (67΄ Ρότα), Μουκουντί, Βίντα, Χατζισαφί (74΄ Ελίασον), Σιμάνσκι, Πινέδα (67΄ Γιόνσον), Γκατσίνοβιτς (79΄ Μοχαμαντί), Άμραμπατ, Αραούχο, Πόνσε (67΄ Μάνταλος)

ΑΓΙΑΞ (Μορίς Στάιν): Χόρτερ, Χάτο, Άβιλα, Σούταλο, Ρενς, Ταχίροβιτς (84΄ Φαν ντεν Μπόομεν), Μπέργκχαους, Τέιλορ, Μπεργκβάιν, Φορμπς (84΄ Φαν Άξελ Ντόνχεν), Μπρόμπεϊ (73΄ Άκπομ)

* Εκτός αποστολής για την ΑΕΚ έμεινε ο Στίβεν Τσούμπερ. Ο Ελβετός αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη χθεσινή προπόνηση, η κατάστασή του δεν παρουσίασε κάποια βελτίωση κι έτσι η Ένωση στερήθηκε έναν από τους πιο ποιοτικούς παίκτες της.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Ιωαννίδης: η άνοια, οι προλήψεις, οι “130 βρισιές” και ο… άτυχος Αρμένιος παπάς! (βίντεο)

Ιεράπετρα: Πτώμα εντοπίστηκε σε γκρεμό (εικόνες)

ΣΥΡΙΖΑ: Οι εισηγήσεις Κασσελάκη για το προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας