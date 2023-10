Πολιτική

Μητσοτάκης - Γρανάδα: Τι ζήτησε στη Σύνοδο Κορυφής

Η δήλωση του πρωθυπουργού από τη Γρανάδα, όπου βρίσκεται για την Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στη Γρανάδα όπου σήμερα θα λάβει μέρος στην άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. «Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα είναι ένας θεσμός ο οποίος επιτρέπει σε όλες τις χώρες της ευρωπαϊκής Ηπείρου να συνομιλούν να συζητούν τα φλέγοντα ζητήματα τα οποία απασχολούν σήμερα την Ευρώπη. Και αύριο θα έχουμε την ευκαιρία στο έκτακτο ευρωπαϊκό συμβούλιο να συζητήσουμε μία σειρά από κρίσιμα ζητήματα σχετικά με την στρατηγική κατεύθυνση της Ευρώπης και τις άμεσες προτεραιότητες τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε», δήλωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στη Γρανάδα.

«Να συζητήσουμε τις προκλήσεις στο μέτωπο της μετανάστευσης. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι επιτεύχθηκε επί της αρχής συμφωνία στο συμβούλιο για τον κανονισμό μετανάστευσης και ασύλου. Μια σημαντική ανακούφιση για τις χώρες πρώτης υποδοχής, όμως θα επιμείνω και πάλι στην ανάγκη να αυξηθεί ο προϋπολογισμός της ευρωπαϊκής ένωσης στα πλαίσια της αναθεώρησης που επίκειται, έτσι ώστε να διατίθενται παραπάνω ευρωπαϊκοί πόροι για την αντιμετώπιση ενός τόσο κρίσιμου ζητήματος που αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Και πρόσθεσε: «Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, ειδικά όσον αφορά τις δράσεις της κλιματικής προσαρμογής. Είχα την ευκαιρία και στην Μάλτα στην σύναξη των χωρών του ευρωπαϊκού νότου να επαναλάβω την αγανάκτηση μου για το γεγονός ότι οι πόροι οι οποίοι διατίθενται σήμερα από το ευρωπαϊκό ταμείο αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών είναι σχετικά περιορισμένοι.

Και η Ελλάδα θα εισηγηθεί την αύξηση των πόρων αυτών κατά τουλάχιστον 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ έτσι ώστε οι ευρωπαίοι πολίτες να γνωρίζουν ότι η Ευρώπη είναι δίπλα τους σε κάθε περίπτωση, αν τυχόν μια χώρα πληγεί από φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική κρίση.

Η Ελλάδα σήμερα είναι οικονομικά ισχυρή και μπορεί να απορροφήσει χωρίς κραδασμούς τις πρόσφατες θεομηνίες που χτύπησαν πρωτίστως στην περιοχή της Θεσσαλίας. Και θέλω να εκφράσω για ακόμα μια φορά την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι εντός των υφιστάμενων πλαισίων και των χρηματοδοτικών εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα δίνοντας στην χώρα μας την μέγιστη δυνατή ευελιξία να απορροφήσει ευρωπαϊκούς πόρους για να αντιμετωπίσει αυτή την πολύ μεγάλη φυσική καταστροφή».

Στη Γρανάδα οι ηγέτες των 27 χωρών θα συζητήσουν για το μεταναστευτικό και τη διεύρυνση του μπλοκ

Οι ηγέτες των 27 χωρών μελών της ΕΕ συναντώνται σήμερα στη Γρανάδα, στη νότια Ισπανία, σε μια άτυπη σύνοδο κορυφής στην οποία αναμένεται να επικρατήσει το μεταναστευτικό, δύο ημέρες αφού κατέληξαν σε συμφωνία για τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής.

Η εθνικιστική κυβέρνηση της Πολωνίας, δέκα ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές, επανέλαβε χθες, Πέμπτη, ότι διαφωνεί με το κείμενο αυτό, κάνοντας λόγο για “ υπαγορεύσεις των Βρυξελλών και του Βερολίνου”.

Το ζήτημα της μετανάστευσης, ένα από τα πλέον ακανθώδη μεταξύ των 27, βρέθηκε στην ατζέντα της άτυπης συνόδου μετά τη μαζική εισροή μεταναστών στο μικρό ιταλικό νησί Λαμπεντούζα.

Το συγκεκριμένο πακέτο ρυθμίσεων αποσκοπεί στην από κοινού οργάνωση της απάντησης σε περιπτώσεις μαζικής ροής μεταναστών σε μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κατά την διάρκεια της κρίσης της περιόδου 2015-2016, που επιτρέπει, μεταξύ άλλων, την παράταση της διάρκειας κράτησης μεταναστών στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Επίσης προβλέπει ένα καθεστώς εξαίρεσης στις διαδικασίες ασύλου, που θα παρέχει μικρότερη προστασία στους μετανάστες.

Το κείμενο αυτό αποτελεί συμβιβαστική λύση προκειμένου να αρθούν οι επιφυλάξεις της Γερμανίας αρχικά και στη συνέχεια της Ιταλίας.

Η Μελόνι ικανοποιημένη

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εγκρίθηκαν με ενισχυμένη πλειοψηφία. Η Πολωνία και η Ουγγαρία ψήφισαν κατά, ενώ η Αυστρία, η Σλοβακία και η Τσεχία απείχαν.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε την ικανοποίησή της. “ Η αντίληψη και οι φιλοδοξίες της Ευρώπης σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό βρίσκονται σε διαδικασία εξέλιξης προς μια πιο ρεαλιστική γραμμή νομιμότητας, επιθυμίας να αντιμετωπιστούν οι διακινητές, να σταματήσει η παράνομη μετανάστευση”, εκτίμησε χθες, Πέμπτη.

Η Μελόνι πρόκειται να συνομιλήσει στο περιθώριο της σημερινής συνόδου με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς, αφού εξέφρασε την έκπληξή της για την οικονομική στήριξη που παρέχει το Βερολίνο σε οργανώσεις που διασώζουν μετανάστες στη Μεσόγειο.

Από την πλευρά του ο Πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι έχει δηλώσει ότι θα ασκήσει “ βέτο” στη μεταρρύθμιση αυτή, καθώς η Βαρσοβία αντιτίθεται σε οποιαδήποτε συμφωνία προβλέπει τη μετεγκατάσταση μεταναστών.

Οι διαφωνίες της Ουγγαρίας και της Πολωνίας ενδέχεται να οδηγήσουν σε αποτυχία τις προσπάθειες έκδοσης κοινής ανακοίνωσης για το μεταναστευτικό μετά το πέρας της σημερινής συνόδου. Αυτό είχε ήδη συμβεί στη σύνοδο κορυφής στα τέλη Ιουνίου- αρχές Ιουλίου, όταν οι δύο χώρες εμπόδισαν την υιοθέτηση του κειμένου συμπερασμάτων για το μεταναστευτικό προκειμένου να εκφράσουν την αντίθεσή τους για τη μεταρρύθμιση του ασύλου και τον υποχρεωτικό μηχανισμό αλληλεγγύης.

Ωστόσο η γλώσσα του κειμένου για τη μετανάστευση που βρίσκεται υπό συζήτηση σήμερα ενδέχεται να σκληρύνει. Το προσχέδιο, το οποίο έχει δει το AFP, υπογραμμίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η παράνομη μετανάστευση “ αμέσως και με αποφασιστικότητα” και να “ ενταθούν οι απελάσεις” των παράτυπων μεταναστών.

Τονίζει επίσης την αποφασιστικότητα της ΕΕ να συνάψει “ συνολικές συμφωνίες αμοιβαία επωφελείς με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης”, όπως αυτή που υπεγράφη τον Ιούλιο με την Τυνησία.

Ένα ακόμη θέμα στην ατζέντα της σημερινής συνόδου είναι η διεύρυνση της ΕΕ και οι διαφορετικές απόψεις για το πώς θα μπορέσει να είναι λειτουργικό το μπλοκ, αν ενταχθούν σε αυτό και άλλες χώρες. Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ουκρανία, η Γεωργία και η Μολδαβία έχουν υποβάλει αίτημα ένταξης, αυξάνοντας τον αριθμό των χωρών που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ένωση σε 10.

Οι ηγέτες των 27 πρόκειται επίσης να συζητήσουν τις στρατηγικές προτεραιότητες του μπλοκ για τα επόμενα χρόνια, περιλαμβανομένων των αμυντικών του δυνατοτήτων, την ενεργειακή ασφάλεια, την κοινή απάντηση στην κλιματική κρίση και την οικονομική του ανεξαρτησία.

