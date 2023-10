Πολιτική

Μητσοτάκης: Να δοθούν περισσότεροι πόροι για Μεταναστευτικό και κλιματική κρίση

Δήλωση του πρωθυπουργού από τη Γρανάδα, όπου βρίσκεται για την Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

«Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα είναι ένας θεσμός ο οποίος επιτρέπει σε όλες τις χώρες της ευρωπαϊκής Ηπείρου να συνομιλούν να συζητούν τα φλέγοντα ζητήματα τα οποία απασχολούν σήμερα την Ευρώπη. Και αύριο θα έχουμε την ευκαιρία στο έκτακτο ευρωπαϊκό συμβούλιο να συζητήσουμε μία σειρά από κρίσιμα ζητήματα σχετικά με την στρατηγική κατεύθυνση της Ευρώπης και τις άμεσες προτεραιότητες τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στη Γρανάδα.

«Να συζητήσουμε τις προκλήσεις στο μέτωπο της μετανάστευσης. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι επιτεύχθηκε επί της αρχής συμφωνία στο συμβούλιο για τον κανονισμό μετανάστευσης και ασύλου. Μια σημαντική ανακούφιση για τις χώρες πρώτης υποδοχής, όμως θα επιμείνω και πάλι στην ανάγκη να αυξηθεί ο προϋπολογισμός της ευρωπαϊκής ένωσης στα πλαίσια της αναθεώρησης που επίκειται, έτσι ώστε να διατίθενται παραπάνω ευρωπαϊκοί πόροι για την αντιμετώπιση ενός τόσο κρίσιμου ζητήματος που αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Η Ελλάδα θα εισηγηθεί την αύξηση ευρωπαϊκών πόρων κατά τουλάχιστον €2,5 δισ. ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να ξέρουν ότι η Ευρώπη είναι δίπλα τους, αν μια χώρα πληγεί από φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική κρίση.



Και πρόσθεσε: «Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, ειδικά όσον αφορά τις δράσεις της κλιματικής προσαρμογής. Είχα την ευκαιρία και στην Μάλτα στην σύναξη των χωρών του ευρωπαϊκού νότου να επαναλάβω την αγανάκτηση μου για το γεγονός ότι οι πόροι οι οποίοι διατίθενται σήμερα από το ευρωπαϊκό ταμείο αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών είναι σχετικά περιορισμένοι.

Και η Ελλάδα θα εισηγηθεί την αύξηση των πόρων αυτών κατά τουλάχιστον 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ έτσι ώστε οι ευρωπαίοι πολίτες να γνωρίζουν ότι η Ευρώπη είναι δίπλα τους σε κάθε περίπτωση, αν τυχόν μια χώρα πληγεί από φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική κρίση.

Η Ελλάδα σήμερα είναι οικονομικά ισχυρή και μπορεί να απορροφήσει χωρίς κραδασμούς τις πρόσφατες θεομηνίες που χτύπησαν πρωτίστως στην περιοχή της Θεσσαλίας. Και θέλω να εκφράσω για ακόμα μια φορά την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι εντός των υφιστάμενων πλαισίων και των χρηματοδοτικών εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα δίνοντας στην χώρα μας την μέγιστη δυνατή ευελιξία να απορροφήσει ευρωπαϊκούς πόρους για να αντιμετωπίσει αυτή την πολύ μεγάλη φυσική καταστροφή».

