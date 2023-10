Πολιτική

Γρανάδα: ο Μητσοτάκης στην Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας

"Καυτή" είναι η ατζέντα τόσο στην Σύνοδο των 47 κρατών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας όσο και άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα ακολουθήσει.

Στη Γρανάδα μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να λάβει μέρος στην 3η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, με τη συμμετοχή 47 αρχηγών ευρωπαϊκών κρατών και κυβερνήσεων, σε μια συγκυρία που η Ευρώπη συζητά τον στρατηγικό της προσανατολισμό και την ενίσχυση της γεωπολιτικής ισχύος της.

Ο πρωθυπουργός θα συμπροεδρεύσει με τον Πρόεδρο της Ελβετίας σε πάνελ για την πολυμέρεια υπό το πρίσμα θεμάτων ασφαλείας και γεωστρατηγικής. Στο ίδιο πάνελ θα συμμετέχουν ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ε.Ε. για την Εξωτερική Πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ, και, μεταξύ άλλων, οι ηγέτες της Φινλανδίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Ιρλανδίας, της Κύπρου, της Γεωργίας.

Στο περιθώριο της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν (Nikol Pashinyan) και τον Πρωθυπουργό της Γεωργίας Ιρακλί Γκαριμπασβίλι (Irakli Garibashvili).

Αύριο στην Γρανάδα θα ακολουθήσει άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η συζήτηση των ηγετών αναμένεται να εστιάσει στο μέλλον της Ε.Ε (διεύρυνση, ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου) και την στρατηγική ατζέντα, στην ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε και στις προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα, ενώ συζήτηση θα γίνει και για τη Μετανάστευση.

Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για διεύρυνση της Ε.Ε., η Ελλάδα είναι υπέρ ως επένδυση στο μέλλον.

Ωστόσο, πάγια ελληνική θέση είναι ότι η διαδικασία ένταξης στην Ε.Ε. βασίζεται σε μεταρρυθμίσεις και στις ίδιες τις επιδόσεις των υποψηφίων χωρών. Είναι δηλαδή μια διαδικασία με κανόνες και αιρεσιμότητα και σε κάθε περίπτωση βασικό κριτήριο παραμένει ο σεβασμός στο Κράτος Δικαίου.

Η Ελλάδα, κράτος-μέλος που βρίσκεται στον πυρήνα της Ε.Ε. και της ευρωζώνης, είναι μια χώρα που πέρασε και υπερέβη μια μεγάλη κρίση και μπορεί να συμβάλει στη σχετική συζήτηση και με αυτή την εμπειρία, αναμένεται να τονίσει ο Πρωθυπουργός, όπως αναφέρουν από το Μέγαρο Μαξίμου.

Προσθέτουν ωστόσο ότι προέχει η Ε.Ε. να συζητήσει για το Μεταναστευτικό, και την κλιματική αλλαγή, δύο κρίσεις, στο επίκεντρο των οποίων βρίσκονται οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου.

Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο Κορυφής της MED9 στη Βαλέτα, πρέπει να γίνουν περισσότερα για την στήριξη των χωρών πρώτης γραμμής, ενώ υπογραμμίζοντας τη σημασία της εξωτερικής διάστασης του μεταναστευτικού, τόνισε την ανάγκη η Ευρώπη και όχι οι διακινητές - να θέτει τους όρους με τους οποίους θα εισέρχεται κάποιος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, πρόκειται για θέματα που πρέπει να ενταχθούν στη συζήτηση για την αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και στη νέα αρχιτεκτονική που σχεδιάζεται τώρα.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι το ζήτημα αυτό ανέδειξε ο Πρωθυπουργός με επιστολή που απηύθυνε στους ηγέτες της MED9, ζητώντας συντονισμό και κοινή δράση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κάτι που αναμένεται να γίνει με κοινή επιστολή των 9 ηγετών προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Για την αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανόνων, μια συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, η ελληνική θέση είναι κοντά στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς χρειάζεται μια ισορροπία, ανάμεσα στην ευελιξία και την ιδιοκτησία, ώστε τα κράτη-μέλη να χαράζουν τη δική τους δημοσιονομική «διαδρομή» για να πετύχουν τη δημοσιονομική προσαρμογή.

