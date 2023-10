Πολιτική

Μητσοτάκης: Αφήστε στην άκρη τις πικρίες και στηρίξτε τον Κωνσταντίνο Ζέρβα

Μιλώντας από το εκλογικό κέντρο του δημάρχου της πόλης ο πρωθυπουργός είπε πως είναι «πολιτικό στοίχημα για τη ΝΔ η νίκη στον δήμο Θεσσαλονίκης».

«Είμαι εδώ για να επαναλάβω τη στήριξη μου στον Κωνσταντίνο Ζέρβα για να είναι ο επόμενος δήμαρχος Θεσσαλονίκης», δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εξερχόμενος του εκλογικού κέντρου του δημάρχου Θεσσαλονίκης, στην οδό Μακένζυ Κινγκ 8.

Ο κ.Μητσοτάκης με αφορμή την παρουσία του στην πόλη επισκέφτηκε λίγο μετά τις 6:30 το απόγευμα το εκλογικό κέντρο του κ.Ζέρβα, ο οποίος έχει λάβει τη στήριξη της ΝΔ ενόψει των δημοτικών εκλογών που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή, 8 Οκτωβρίου.

Οι δυο τους είχαν αρχικά μία ολιγόλεπτη συνάντηση εντός του εκλογικού κέντρου και ακολούθως ο πρωθυπουργός στάθηκε στη συνεργασία με τον δήμαρχο λέγοντας πως «αντιμετωπίσαμε πολλές κρίσεις όπως ξέρετε τα τελευταία 4 χρόνια. Σήμερα, όμως, έχουμε κάθε λόγο να μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που κουβαλάει μεν χρόνιες δυσκολίες και προβληματικές υποδομές, αλλάζει όμως και αλλάζει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Αλλάζει μέσα από σημαντικές δημόσιες επενδύσεις οι οποίες γίνονται. Είχα την ευκαιρία να βρεθώ σήμερα το μεσημέρι μαζί με τον δήμαρχο στην υπογραφή λειτουργίας και συντήρησης του νέου μετρό που θα λειτουργήσει μέσα στο 2024».

Πρόσθεσε ο κ.Μητσοτάκης στη δήλωση του πως «δεν είναι σήμερα η ώρα να μιλήσω για τις σημαντικές επενδύσεις που δρομολογούνται σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης για να αλλάξει όψη η Θεσσαλονίκη. Θα μιλήσω, όμως, για τις πολλές ιδιωτικές επενδύσεις που γίνονται. Μια Θεσσαλονίκη που μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές. Μια Θεσσαλονίκη που μετατρέπεται σε επιχειρηματικό πόλο ολόκληρων των Βαλκανίων και ταυτόχρονα σε ένα κέντρο πολιτισμού, εκπαίδευσης, παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας. Αυτή είναι η Θεσσαλονίκη που οραματιζόμαστε».

Στη συνέχεια και με την ιδιότητα του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης ζήτησε από τα στελέχη της παράταξης «να αφήσουμε στην άκρη αυτή τη στιγμή τις όποιες πίκρες, που αναπόφευκτα πάντα μπορεί να προκύπτουν μέσα από μια τετραετή δύσκολη διακυβέρνηση. Να στηρίξουμε τον Κωνσταντίνο, να κερδίσουμε τον δήμο Θεσσαλονίκης. Είναι ένα πολιτικό στοίχημα που έχουμε βάλει και το οποίο πρέπει να κερδίσουμε και να προχωρήσουμε μετά ενωμένοι στην επόμενη μέρα. Η επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία της Θεσσαλονίκης με τον Κωνσταντίνο Ζέρβα δήμαρχο».

Κατά την άφιξη του στο εκλογικό κέντρο, ο πρωθυπουργός έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από βουλευτές και στελέχη της ΝΔ, υποψήφιους του ψηφοδελτίου «Ναι στη Θεσσαλονίκη» και ψηφοφόρους.

