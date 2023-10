Πολιτική

Αυτοδιοικητικές Εκλογές: Ο Κώστας Ζαχαριάδης στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων συζητά με την Μαρία Σαράφογλου για τις προτεραιότητες που πρέπει να έχει ο επόμενος Δήμαρχος της πόλης.

Δύο μέρες απομένουν για τις κρίσιμες κάλπες των Αυτοδιοικητικών εκλογών από τις οποίες θα προκύψουν οι επικεφαλής των Περιφερειών και των Δήμων της χώρας για τα επόμενα χρόνια και θα αναδειχθούν τα περιφερειακά, δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια ανά την επικράτεια.

Δίνοντας βήμα σε υποψηφίους από διάφορες περιοχές της Αττικής και από κάθε γωνιά της Ελλάδας, μέσα από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων, ο ΑΝΤ1 επιχειρεί να κάνει ενεργότερα συμμέτοχους τους πολίτες στις καθοριστικές για την καθημερινότητα και την ζωή του εξελίξεις που φέρνουν οι εκλογές στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και να τους βοηθήσει να σχηματίσουν καλύτερη άποψη για όσους διεκδικούν την ψήφο των εκλογέων.

Στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, με την Μαρία Σαράφογλου μίλησε ο υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Ζαχαριάδης.

Ο κ. Ζαχαριάδης αναφέρθηκε στους στόχους και τις προτεραιότητες της νέας τετραετίας

Παρακολουθήστε την τοποθέτησή του:

