Γιάννης Ιωαννίδης: πλήθος κόσμου στο λαϊκό προσκύνημα (εικόνες)

“Σείστηκε” το Παλέ στο τελευταίο αντίο στον Γιάννη Ιωαννίδη. Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον ¨Ξανθό".

Σε κλίμα οδύνης και συγκίνησης φίλοι του Άρη και σύσσωμη η μπασκετική ομαδα αποχαιρέτησαν το απόγευμα της Παρασκευής στο Αλεξάνδρειον Μέλαθρον τον Γιάννη Ιωαννίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη.

Λίγο πριν τις 16:00, η σορός του «Ξανθού» έφτασε στο Αλεξάνδρειο, με τους φίλους του Άρη να ξεσπούν σε θερμό χειροκρότημα και να φωνάζουν συνθήματα στη μνήμη του.

Στο Αλεξάνδρειο συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου να αποχαιρετήσει τον σπουδαίο Γιάννη Ιωαννίδη, ανάμεσά τους και ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος μίλησε με συγκίνηση για τον επί χρόνια προπονητή του και «μεγάλο αδερφό» του, όπως τον χαρακτήρισε ο ίδιος.

Θα ακολουθήσει η κηδεία στις 17:00 το απόγευμα στη Θέρμη για τον άνθρωπο που έφερε τόσες επιτυχίες στο ελληνικό μπάσκετ.

«Η απώλεια του Γιάννη Ιωαννίδη συγκλόνισε το πανελλήνιο και φυσικά την οικογένεια του. Λίγο πριν συνοδευτεί στην τελευταία κατοικία του, δεν είναι δυνατόν να μην επισκεφθεί για τελευταία φορά το «σπίτι» του» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΚΑΕ ΑΡΗΣ.

