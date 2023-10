Κόσμος

Ισπανία: “Χρυσάφι” οι ελιές - Κατέσχεσαν δεκάδες τόνους κλεμμένου καρπού

Δωδεκαμελής συμμορία, έκλεβε και πουλούσε καρπους ελιάς.

Η ισπανική αστυνομία κατέσχεσε 74 τόνους κλεμμένες ελιές στη νότια επαρχία Σεβίλλη, στο τελευταίο περιστατικό ληστείας αυτών των καρπών, εν μέσω μεγάλης αύξησης των τιμών λόγω μειωμένης συγκομιδής.

Δώδεκα άτομα συνελήφθησαν στην πόλη Πίλας για φερόμενη εμπλοκή τους στην κλοπή και εμπορία των ελιών, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Η Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ελιών και ελαιόλαδου στον κόσμο. Οι καύσωνες και η έντονη ξηρασία έχουν προκαλέσει βουτιά στην παραγωγή, ανεβάζοντας τις τιμές. Παρόμοια μειωμένη συγκομιδή αναμένεται και το 2024, σύμφωνα με εκτιμήσεις.

Η αστυνομία έχει εντοπίσει και κλοπές ελαιολάδου.

Περίπου 6.000 λίτρα έξτρα παρθένου ελαιολάδου κλάπηκαν στα τέλη Σεπτεμβρίου από την εταιρεία παραγωγής ελαιολάδου Terraverne, η οποία δραστηριοποιείται στην Τέμπα, ένα μικρό χωριό στην επαρχία Μάλαγα, και ειδικεύεται στην παραγωγή ελαιολάδου υψηλής ποιότητας.

Το ελαιόλαδο είχε ήδη εμφιαλωθεί για αποστολή σε πελάτες, δήλωσε η εκπρόσωπος Λόρα Λαρουμπία Νογάλες.

«Με τις τιμές που έχει φτάσει το ελαιόλαδο, το να κλέβεις λάδι είναι πλέον σαν να κλέβεις κοσμήματα», τόνισε σε τηλεφωνική συνέντευξη.

Ήταν η πρώτη φορά που έγινε ληστεία αυτού του είδους, είπε.

Οι κλέφτες απενεργοποίησαν τις κάμερες ασφαλείας και πραγματοποίησαν τη ληστεία μέσα στη νύχτα, προκαλώντας σημαντικές ζημιές.

Η εταιρεία έχει λάβει ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας, τοποθετώντας περισσότερους συναγερμούς και περιμετρικές κάμερες. Η αστυνομία πραγματοποιούσε νυχτερινές περιπολίες κοντά στο σημείο, πρόσθεσε η Λαρουμπία Νογάλες.

Περίπου 50.000 λίτρα ελαιόλαδου εκλάπησαν από το Μαρίν Σεράνο ελ Λαγκάρ, ένα ελαιοτριβείο στο Καρκαβούι της Κόρδοβα, λίγες μέρες αργότερα.

Ο Dcoop, ο μεγαλύτερος συνεταιρισμός ελαιολάδου στην Ισπανία και ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός ελαιολάδου της χώρας, δήλωσε ότι κανένα από τα ελαιοτριβεία του δεν έχει πέσει θύμα ληστείας.

Αλλά «αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι οι τιμές αυξάνουν τον πειρασμό», τόνισε ο Dcoop στο Reuters.

