Νόμπελ Ειρήνης - Ναργκίς Μοχαμαντί: Το Ιράν διαμαρτύρεται

Για «μεροληπτική και πολιτική απόφαση», έκανε λόγο ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Νάσερ Κανανί.

Το Ιράν επέκρινε έντονα τη βράβευση με το Νόμπελ Ειρήνης της φυλακισμένης Ιρανής ακτιβίστριας Ναργκίς Μοχαμαντί, χαρακτηρίζοντας την επιλογή αυτή "πολιτική και μεροληπτική".

"Διαπιστώνουμε ότι η Επιτροπή Νόμπελ έδωσε το Βραβείο Ειρήνης σε ένα πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για επανειλημμένες παραβιάσεις των νόμων και που έχει διαπράξει εγκληματικές πράξεις", δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Νάσερ Κανανί, σε ανακοίνωση.

"Καταδικάζουμε μια μεροληπτική και πολιτική απόφαση", πρόσθεσε ο Κανανί υπογραμμίζοντας ότι "έγιναν λανθασμένοι ισχυρισμοί για τις εξελίξεις στο Ιράν στη δήλωση της Επιτροπής".

Ο εκπρόσωπος κατήγγειλε "μια πολιτική και παρεμβατική ενέργεια, στην οποία εμπλέκονται ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις". Όπως δήλωσε, η βράβευση αυτή "εντάσσεται στη συνέχιση των πιέσεων που ασκούνται από δυτικούς κύκλους εναντίον του Ιράν".

Η βράβευση της ακτιβίστριας, που είναι φυλακισμένη από τον Απρίλιο του 2022, επικρίθηκε και από τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Για το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, η επιτροπή Νόμπελ βράβευσε "μια γυναίκα που συνεργάστηκε με τρομοκρατικές ομάδες" και "άγνωστη στη χώρα της" κυρίως μεταξύ των Ιρανών γυναικών, με στόχο την "πολιτικοποίηση της έννοιας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων".

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim περιγράφει επίσης την Μοχαμαντί ως μια "κατάδικη" που έχει διαπράξει "ανατρεπτικές" δραστηριότητες.

Σε αντίθεση με τα τοπικά συντηρητικά μέσα ενημέρωσης στο Ιράν, ορισμένες ιρανικές φωνές εξέφρασαν την υποστήριξή τους στη νομπελίστρια Ειρήνης, όπως η ηθοποιός Ταρανέ Αλιντουστί, που συνελήφθη τον Ιανουάριο πριν αφεθεί ελεύθερη τρεις εβδομάδες αργότερα.

"Η ελευθερία θα έρθει μαζί σου, αγαπημένη Ναργκίς, μια γυναίκα σαν κι εσένα δεν έχει τη θέση της στη φυλακή", δήλωσε.

Η Σιρίν Εμπατί, επίσης Ιρανή νομπελίστρια Ειρήνης που τιμήθηκε με το βραβείο αυτό το 2003, δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει πως η φετινή βράβευση της Ναργκίς Μοχαμαντί θα φέρει τη δημοκρατία και την ισότητα στις γυναίκες του Ιράν.

"Συγχαίρω την Ναργκίς Μοχαμαντί και όλες τις Ιρανές για το βραβείο αυτό... Το βραβείο αυτό θα ρίξει φως στην παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών στην Ισλαμική Δημοκρατία... η οποία δυστυχώς έχει αποδείξει ότι δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί", δήλωσε η Εμπαντί στο Reuters.

Η φυλακισμένη υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών στο Ιράν Ναργκίς Μοχαμάντι κέρδισε σήμερα το Νόμπελ Ειρήνης, μια βράβευση που εκλαμβάνεται ως επίπληξη προς τους θεοκρατικούς ηγέτες της Τεχεράνης και ως μια ώθηση για τους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές.

