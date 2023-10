Οικονομία

Σκρέκας: Ειδικά ταμπελάκια για προϊόντα με μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ

Τους λόγους που δεν βάζουν πλαφόν σε αγαθά, όπως το ελαιόλαδο, του οποίου η τιμή είναι φέτος απλησίαστη, και τα μέτρα κατά της ακρίβειας, εξήγησε ο υπουργός Ανάπτυξης. Τι είπε για την τιμή της φέτας.

Σε δύο εβδομάδες θα υπάρχουν ειδικά ταμπελάκια στα ράφια των σούπερ μάρκετ για τα προϊόντα των προμηθευτών που οι τιμές τους θα έχουν μειωθεί κατά, τουλάχιστον, 5% για διάστημα έξι μηνών.

Αυτό ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας μιλώντας σήμερα στο Open ενώ υπογράμμισε ότι οι έλεγχοι είναι καθημερινοί και αυστηροί και τόνισε ότι με τους ελέγχους και τα πρόστιμα, σκοπός δεν είναι η σταθεροποίηση των τιμών αλλά η μείωσή τους.

Ο κ. Σκρέκας, γνωστοποίησε ότι, προσφάτως, υπήρξε και σύσκεψη με τους χονδρεμπόρους της λαχαναγοράς για την μείωση των τιμών στα οπωροκηπευτικά και από τα στοιχεία που συλλέγονται καθημερινά προκύπτει ότι η προσπάθεια αποδίδει καρπούς.

«Το θέμα της ακρίβειας, είπε ο υπουργός, είναι πράγματι αυτό που απασχολεί περισσότερο το ελληνικό νοικοκυριό. Γίνονται προσπάθειες όλο το προηγούμενο διάστημα με μέτρα παρέμβασης που έχουμε πάρει, που φαίνεται ότι έχουν αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Μάλιστα, η Ελλάδα είναι στις 3 χώρες που έχουν τον χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Στην τελευταία έκθεση που έχουμε, βλέπουμε 20 προϊόντα, φρούτα και λαχανικά φθηνότερα από την Ισπανία και έχουμε 13 προϊόντα πιο ακριβά. Βρισκόμαστε στον μέσο όρο θα έλεγα της Ευρώπης», όπως είπε ο υπουργός.

Ο ίδιας πρόσθεσε: «δεν θα σταματήσουμε και ήδη έχουμε εντείνει τους ελέγχους για την πάταξη της αισχροκέρδειας και της αθέμιτης κερδοφορίας. Θα συνεχίσουμε τους ελέγχους και το επόμενο διάστημα. Οι έλεγχοι γίνονται στην πηγή του κακού. Το να προχωρήσουμε σε ένα πλαφόν ή σε μια διατίμηση στον παραγωγό αυτό σημαίνει άδεια ράφια. Εμείς πάμε στον έμπορο, στην εισαγωγική εταιρεία και ελέγχουμε τα μικτά κέρδη. Να επιβάλλουμε εκεί τα πρόστιμα. Στους μεσάζοντες».

Αναφορικά με την πληρωμή των προστίμων είπε πως πληρώνονται και σημείωσε πως μετά τον έλεγχο, η εταιρεία που πουλούσε ακριβότερα, πρέπει να μειώσει την τιμή στο ράφι. Διαφορετικά, σε ένα μήνα που θα ξαναγίνει έλεγχος θα είναι πολλαπλάσιο το πρόστιμο.

«Είναι διπλάσιο το πρόστιμο από το κέρδος που έχει εταιρεία» σημείωσε ο ίδιος απαντώντας σε σχόλιο ότι το πρόστιμο συνήθως είναι μικρότερο από το κέρδος που έχει αυτούς που παρανομεί.

Για την τιμή της φέτας που ρωτήθηκε ο υπουργός, επανέλαβε την σημασία των ελέγχων και υπενθύμισε ότι το αιγοπρόβειο γάλα έχει φτάσει στο 1,60 ευρώ η τιμή από τον παραγωγό όταν πριν από τρία χρόνια κόστιζε 0,90 ευρώ και για την τιμή στο ελαιόλαδο σημείωσε: «Οι τιμές χονδρικής, σήμερα, στο λάδι είναι γύρω στα 8 με 9 ευρώ. Μπορούμε να αγοράσουμε και να εισάγουμε με 4-5 ευρώ; Όχι. Το λάδι όπου παράγεται στον κόσμο έχει 8-9 ευρώ. Τι θα συνέβαινε εάν εμείς ερχόμασταν και λέγαμε ‘'3 ευρώ στον παραγωγό;''. Κανένας παραγωγός δεν θα πωλούσε το λάδι στην Ελλάδα, θα το πουλούσαν στους Ιταλούς και Ισπανούς χονδρεμπόρους που ψάχνουν αυτή τη στιγμή μανιωδώς να βρουν λάδι και να καλύψουν τις παραγγελίες τους. Το να πάμε σε μια διατίμηση και να μείνει η Ελλάδα χωρίς ελαιόλαδο, θα ήταν καταστροφικό γιατί ο καταναλωτής θα έψαχνε στη μαύρη αγορά να αγοράσει ελαιόλαδο. Εμείς πάμε σε αυτόν που πουλά το συσκευασμένο προϊόν και να πάμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα βάλει ούτε ένα λεπτό παραπάνω από όσα έβαζε το 2021. Ότι δεν θα κερδοσκοπήσει. Το κάνουμε ήδη και εφόσον έχουμε ευρήματα θα τα ανακοινώσουμε».

