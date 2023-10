Υγεία - Περιβάλλον

Long cold: Τι είναι το μακρόχρονο κρυολόγημα

Ποια είναι τα συμπτώματα και πως συγχέονται με αυτά του long covid.

Δεν υπάρχει μόνο μακρά ασθένεια Covid (long Covid) και κάποιοι άνθρωποι φαίνεται ότι βιώνουν μακρόχρονα συμπτώματα κρυολογήματος (long cold) έπειτα από οξείες λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος. Αυτό διαπιστώνει έρευνα από το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό EClinicalMedicine του «The Lancet».

Ορισμένα από τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα μακρόχρονου κρυολογήματος περιλάμβαναν βήχα, πόνο στο στομάχι και διάρροια για περισσότερες από τέσσερις εβδομάδες μετά την αρχική οξεία αναπνευστική λοίμωξη (γρίπη, πνευμονία ή κρυολόγημα). Οι ασθενείς που ανέφεραν τα συμπτώματα αυτά ήταν αρνητικοί στην εξέταση για Covid-19. Επίσης, οι ερευνητές δεν διαθέτουν ακόμη στοιχεία που να υποδηλώνουν εάν τα συμπτώματα έχουν την ίδια σοβαρότητα ή διάρκεια με τη μακροχρόνια Covid-19.

Στο πλαίσιο της μελέτης αναλύθηκαν δεδομένα από 10.171 ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο με απαντήσεις που συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίων και στατιστική ανάλυση για τον εντοπισμό ομάδων συμπτωμάτων. Η έρευνα αποτελεί μέρος της εθνικής μελέτης Covid-19 του Πανεπιστημίου Queen Mary με τίτλο «COVIDENCE UK», που άρχισε το 2020 και συνεχίζεται, με περισσότερους από 19.000 συμμετέχοντες.

Ενώ η σοβαρότητα μιας ασθένειας φαίνεται να αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου εμφάνισης μακροχρόνιων συμπτωμάτων, διεξάγονται περισσότερες έρευνες για να διαπιστωθεί γιατί ορισμένοι άνθρωποι υποφέρουν από παρατεταμένα συμπτώματα ενώ άλλοι όχι.

«Η συνεχιζόμενη έρευνα σχετικά με τις μακροχρόνιες επιπτώσεις του Covid-19 και άλλων οξέων αναπνευστικών λοιμώξεων είναι σημαντική διότι μπορεί να μας βοηθήσει να φτάσουμε στη ρίζα του ερωτήματος γιατί ορισμένοι άνθρωποι εμφανίζουν πιο παρατεταμένα συμπτώματα από άλλους. Τελικά αυτό θα μπορούσε να μας βοηθήσει να προσδιορίσουμε την καταλληλότερη μορφή θεραπείας και φροντίδας για τους πάσχοντες», εξηγεί ο καθηγητής αναπνευστικών λοιμώξεων και ανοσίας στο Πανεπιστήμιο Queen Mary και επικεφαλής ερευνητής, 'Αντριαν Μαρτινό.

