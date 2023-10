Αθλητικά

Άρση βαρών: Ο Πύρρος Δήμας εξελέγη πρόεδρος της Μεσογειακής συνομοσπονδίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις εκλογές που έγιναν στη Σλιέμα της Μάλτας, κατά τη διάρκεια του 13ου Μεσογειακού Κυπέλλου άρσης βαρών, ο Πύρρος Δήμας συγκέντρωσε την εμπιστοσύνη όλων των εκλεκτόρων!

-

Ο Ολυμπιονίκης και γενικός γραμματέας της ελληνικής ομοσπονδίας Άρσης Βαρών Πύρρος Δήμας εξελέγη πρόεδρος της Μεσογειακής συνομοσπονδίας άρσης βαρών.

Στις εκλογές που έγιναν στη Σλιέμα της Μάλτας, κατά τη διάρκεια του 13ου Μεσογειακού Κυπέλλου άρσης βαρών, ο Πύρρος Δήμας συγκέντρωσε την εμπιστοσύνη όλων των εκλεκτόρων που του έδωσαν τη θέση του Προέδρου.

«Στόχος μας είναι να κάνουμε την Άρση Βαρών μεγαλύτερη, πιο όμορφη και να την φέρουμε στη θέση που της αξίζει. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της μεσογειακής αθλητικής οικογένειας για την εμπιστοσύνη και να τονίσω ότι θα δουλέψουμε όλοι μαζί για το καλό του αθλήματος», είπε ο Πύρρος Δήμας μετά την εκλογή του.

Στο νέο εκτελεστικό συμβούλιο εξελέγησαν επίσης, ως γενικός γραμματέας ο Μαναρεντίν Εσέλι από τον Λίβανο και αντιπρόεδροι οι, Τζέσμοντ Καρουάνα (Mάλτα ) Αχμέντ Αμπντελμακσούντ Μουχαμέντ (Αίγυπτος).

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια: Κατήγγειλε τον πρώην σύζυγο της ότι αποπειράθηκε να βιάσει το 9χρονο παιδί τους

Χανιά: Φωτιά στις παλιές φυλακές

Κορυδαλλός: Σύλληψη 39χρονου για παραμέληση του 4χρονου παιδιού του