Μεγάλη αύξηση των εισαγωγών σε νωπά φρούτα και λαχανικά

Ποια φρούτα και λαχανικά παρουσίασαν μεγάλη αύξηση στις εισαγωγές.

Μεγάλη αύξηση καταγράφηκε στις εισαγωγές φρούτων και λαχανικών στη χώρα μας το εννεάμηνο του 2023, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία του Συνδέσμου Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων - Λαχανικών Incofruit-HELLAS.

Συγκεκριμένα, σημειώθηκε αύξηση των εισαγωγών σε φρούτα και λαχανικά κατά 14,32%, με τις ποσότητες να φτάνουν τους 498,96 χιλ. τόνους έναντι των 436,26 χιλ. τόνων το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους.

«Η εισαγωγή νωπών φρούτων και λαχανικών δείχνει συνεχή ανάπτυξη του ξένου ανταγωνισμού τόσο στην χώρα μας όσο και στις λοιπές κοινοτικές αγορές» δήλωσε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ειδικός Σύμβουλος του Συνδέσμου, Γιώργος Πολυχρονάκης.

Για το μήνα Σεπτέμβριο, οι εισαγωγές ανήλθαν στους 43.861 τόνους έναντι των 34.128 τόνων το Σεπτέμβριο του 2022, αύξηση που μεταφράζεται σε 28,52%.

Τα περισσότερα εισαγόμενα φρούτα και λαχανικά του Σεπτεμβρίου ήταν οι μπανάνες, (17.053 τόνοι έναντι 15.983 τόνων το Σεπτέμβριο του 2022 (+6,69%)), ακολουθούν οι ντομάτες (7.150 τόνοι έναντι 2.584 τόνων το Σεπτέμβριο του 2022 (+177%)), οι πατάτες (5.662 τόνοι έναντι 4.875 τόνων το Σεπτέμβριο του 2022 (+16,14%)) και τα λεμόνια (2.179 τόνοι έναντι 1.407 τόνων το Σεπτέμβριο του 2022 (+59%)).

Σύμφωνα με στοιχεία, το 2019 οι εισαγωγές φρούτων και λαχανικών είχαν καταγράψει ρεκόρ, φτάνοντας τους 467.564 τόνους. Το 2020 σημειώθηκε πτώση στους 435.684 τόνους ενώ το 2021 συρρικνώθηκαν οι εισαγωγές φτάνοντας στους 396.824 τόνους.

Κατά τους εννέα μήνες του 2023 η αύξηση 6,7% έναντι του 2019, όπως σημειώνει ο κ. Πολυχρονάκης «προδιαγράφεται ότι σε ετήσια βάση, το 2023 θα κλείσει με ρεκόρ στις εισαγωγές παράλληλα με το ρεκόρ της αφίξεως τουριστών στην χώρα μας».

Τα προϊόντα

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία για τα κυριότερα προϊόντα οι εισαγωγές έχουν ως εξής:

α) το 9μηνο του 2023 εισήχθησαν 179.666 τόνοι πατάτας έναντι 153.331 το 2022 (+ 17,18%) προερχόμενες, (βάσει στοιχείων ΕΛΣΑΤ 7μηνου) κατά 76,1% από την Αίγυπτο την Κύπρο και τη Γαλλία.

β) Για τις μπανάνες το ίδιο διάστημα εισήλθαν στη χώρα μας 172.032 τόνοι έναντι των 154.286 τόνων το 2022 (+ 11,5%) προερχόμενες κατά 92,4% από Ισημερινό, την Κόστα Ρίκα και τη Γουατεμάλα.

γ) Στα κρεμμύδια σημειώθηκε αύξηση στις εισαγωγές κατά +280,11% (24.232 τόνοι, έναντι 6.375 το 2022) προερχόμενα κατά 39,6% από την Αίγυπτο, και ακολουθούν η Ινδία και η Αυστρία. Σημειώνεται ότι από 1η Οκτωβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2023 η Αίγυπτος απαγόρευσε τις εξαγωγές κρεμμυδιών.

δ) Σε ό,τι αφορά τις ντομάτες οι εισαγωγές ανήλθαν σε 21.016 τόνοι έναντι 13.577 τόνους το 2022 (+54,79%) προερχόμενες κατά 21,8% από την Πολωνία, ενώ ακολουθούν η Ολλανδία και Τουρκία, με μ.ο.1,003 ευρώ/κιλό. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εισαγόμενες ποσότητες έχουν ήδη υπερβεί τις ετήσιες εισαγωγές ντομάτας της Ελλάδας κατά την τελευταία εξαετία.

ε) Μειωμένες κατά 17,35% είναι οι εισαγωγές στις πιπεριές/γλυκοπιπεριές (3.989 τόνοι έναντι 4.827 τόνους το 2022). Το 38,1% των ποσοτήτων εισήχθησαν από την Ολλανδία και ακολουθούν η Ιορδανία και το Ισραήλ.

στ) Εισήχθησαν 21.341 τόνοι λεμονιών έναντι 23.748 τόνων το 2022, με τις ποσότητες να είναι μειωμένες κατά 10,14%. Το 48,3% των εισαγωγών έφτασαν στη χώρα μας από την Αργεντινή, ενώ ακολουθούν η Νότια Αφρική και η Ολλανδία.

ζ) Σχετικά με τα μήλα, οι εισαγόμενες ποσότητες ανήλθαν σε 5.134 τόνους έναντι των 8.363 τόνων το 2022 (μείωση 38,61%), προερχόμενες κατά 38,2% από την Ιταλία, ενώ ακολουθούν η Πολωνία και η Γερμανία.

η) μειωμένες κατά 15,24% είναι οι εισαγωγές αβοκάντο (5.161 τόνοι φέτος έναντι 6.089 τόνων το 2022) προερχόμενες κατά 76,4 % από την Ολλανδία και ακολουθούν Κένυα και Ισπανία.

θ) Κατά 41,75% αυξήθηκαν οι εισαγωγές ακτινιδίων το πρώτο ενιάμηνο του 2023 έναντι του ίδιου διαστήματος πέρυσι (1.803 τόνοι έναντι 1.272 τόνων το 2022). Από τις συνολικές ποσότητες, το 29,1% προήλθαν από την Ιταλία, και ακολουθούν η Ολλανδία και η Ισπανία.

«Να δοθεί έμφαση στην εγχώρια παραγωγή»

Όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Πολυχρονάκης η σωστή στρατηγική είναι να δοθεί έμφαση στην εγχώρια παραγωγή, να δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία και η κατάλληλη ποιότητα η οποία θα πρέπει όμως να εναρμονισθεί και με την ανάγκη ικανοποίησης των αναγκών του χαμηλού εισοδήματος πληθυσμού».

Σύμφωνα με τον ίδιο «η ευρωπαϊκή παραγωγή φρούτων και λαχανικών θα πρέπει να έχει την ίδια μεταχείριση που έχουν οι τρίτες χώρες από την ΕΕ».

Τα τρόφιμα που προέρχονται από τρίτες χώρες όπως υπογράμμισε «θα πρέπει να πληρούν τις ίδιες ποιοτικές προδιαγραφές που απαιτούνται για τους παραγωγούς (γεωργούς και κτηνοτρόφους) της ΕΕ, με ίσες συνθήκες εργασίας και ίδια χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και να επιδιωχθεί, όπως οι ελληνικές ελεγκτικές αρχές, να ξεκινήσουν αυστηρούς ελέγχους στα εισαγόμενα προϊόντα».

Τέλος, αυτό θα πρέπει να γίνει, όπως επισημαίνει ο Ειδικός Σύμβουλος του Incofruit-HELLAS, προκειμένου να προληφθεί «η ύπαρξη υπολειμμάτων στην ελληνική αγορά με διασφάλιση της μη ελληνοποίησης των εισαγομένων αλλά και στα αποστελλόμενα-εξαγόμενα οπωροκηπευτικά προϊόντα προς διασφάλιση της φήμης των προϊόντων μας που θα συμβάλλει στην περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών τους».

