Μητσοτάκης σε Πετρούνια: Έκανες για ακόμα μια φορά υπερήφανους όλους τους Έλληνες

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας συνεχάρη τον Λευτέρη Πετρούνια για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Αμβέρσας

Ο Λευτέρης Πετρούνιας έκανε για ακόμη μια φορά περήφανη όλη την Ελλάδα.

Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους κρίκους στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Αμβέρσας και προκρίθηκε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

Λίγη ώρα μετά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τον συνεχάρη με ανάρτησή του στο X.

Συγχαρητήρια στον Λευτέρη Πετρούνια για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Αμβέρσας. Έκανε για ακόμα μια φορά υπερήφανους όλους τους Έλληνες.



Λευτέρη σε ευχαριστούμε ???? — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 7, 2023

