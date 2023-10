Life

Χιου Τζάκμαν: η αυτοβιογραφία του

Λεπτομέρειες και αποκαλύψεις για τη ζωή του υπόσχεται το αυτοβιογραφικό βιβλίο του ηθοποιού.

Ο διάσημος ηθοποιός του Χόλιγουντ Χιου Τζάκμαν (Hugh Jackman) ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τα απομνημονεύματά του μετά το διαζύγιό του με την επίσης ηθοποιό Ντέμπορρα Λι-Φέρνες (Deborra Lee-Furness) ύστερα από 27 χρόνια.

Σύμφωνα με το US Weekly, ο Αυστραλός σταρ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα πρώτα στάδια της συγγραφής του βιβλίου το οποίο θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες από τη ζωή του και αποκαλύψεις «βόμβα».

«Ο Χιου επιλέγει να γράψει αυτό το βιβλίο τώρα γιατί επιτέλους είναι ειλικρινής με τον εαυτό του και με το διαζύγιο» δήλωσε συνεργάτης του και πρόσθεσε. «Θα μιλήσει για τη ζωή του και θα ανοιχτεί όσο ποτέ άλλοτε».

Σημειώνεται ότι το πρώην ζευγάρι σόκαρε τους θαυμαστές του τον περασμένο μήνα όταν ανακοίνωσε ότι παίρνει διαζύγιο έπειτα από 27 χρόνια γάμου και έχοντας αποκτήσει δύο παιδιά.

