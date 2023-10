Κοινωνία

Φούρνοι: Προσάραξε κρουαζιερόπλοιο – Συναγερμός στο Λιμενικό

Πλωτά του Λιμενικού και αλιευτικά έχουν σπεύσει στην περιοχή. Ιδιώτης δύτης αναμένεται να ελέγξει τα ύφαλα του πλοίου.

Στη θαλάσσια περιοχή του στενού Κισηριά Φούρνων, προσάραξε μικρό κρουαζιερόπλοιο σημαίας Αγίου Χριστόφορου και Νέβις με 22 άτομα πλήρωμα και 46 επιβάτες.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, από την προσάραξη δεν έχει αναφερθεί κάποια εισροή υδάτων, ούτε τραυματισμός, ενώ στο σημείο βρίσκονται τρία πλωτά του λιμενικού και δύο αλιευτικά για την παροχή τυχόν βοήθειας αν χρειαστεί.

Ιδιώτης δύτης αναμένεται να ελέγξει τα ύφαλα του πλοίου ενώ στο σημείο του συμβάντος αναμένεται και ρυμουλκό, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 4 μποφόρ.

