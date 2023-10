Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Υποψήφιοι μοίραζαν “σταυρωμένα” ψηφοδέλτια έξω από εκλογικό τμήμα

Έδιναν "έτοιμα" ψηφοδέλτια σε ανυποψίαστους πολίτες. Ποιο το συγκεκριμένο περιεχόμενο της καταγγελίας.

Μετά την επέμβαση της Αστυνομίας στην Πάτρα για διανομή εκλογικού υλικού, δύο συλλήψεις έγιναν και στη Θεσσαλονίκη για παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία, δύο υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι μοίραζαν ψηφοδέλτια με συγκεκριμένη σταυροδοσία υποψηφίων σε εκλογείς που προσέρχονταν σε εκλογικό τμήμα της Τριανδρίας.

Η Αστυνομία επιλήφθηκε του θέματος και σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίζεται δικογραφία.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η εισαγγελία Πρωτοδικών.

