Εκλογές – Κασσελάκης: Η Ελλάδα αξίζει καλύτερη μοίρα

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε τους πολίτες - και ειδικά τους νέους και τις νέες- να έλθουν στις κάλπες και να στείλουν ένα μικρό μήνυμα.

«Η Ελλάδα αξίζει καλύτερη μοίρα», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος στο δημοτικό σχολείο Εκάλης.

Συγκεκριμένα στην δήλωσή του ανέφερε: «'Άκουσα προηγουμένως τον πρωθυπουργό να λέει ότι είναι η μέρα που οι Έλληνες επιλέγουν τους τοπικούς άρχοντες τους. Νομίζω έχει έλθει η μέρα να αλλάξουμε την ορολογία, οι Έλληνες πρέπει να επιλέγουν τους τοπικούς υπηρέτες τους, ανθρώπους που έχουν προϋπηρεσία στην εργασία, στην κοινωνία, με καθαρά χέρια, ανθρώπους που είναι εδώ για να υπηρετήσουν τον Έλληνα και την Ελληνίδα, χωρίς αλαζονεία και πάνω απ' όλα με διαφάνεια.

Σήμερα καλώ τους Έλληνες και ειδικά τους νέους και τις νέες να έλθουν στις κάλπες και να στείλουν ένα μικρό μήνυμα: ότι η Ελλάδα δικαιούται καλύτερη μοίρα από την κακοδιαχείριση από αμέλεια και από την σπατάλη που χρεοκοπεί την χώρα μακροπρόθεσμα. Το είδαμε και στην Θεσσαλία, το βλέπουμε σε όλη την αλυσίδα του μπλε κράτους. Σήμερα είναι η γιορτή της αυτοδιοίκησης αλλά πάνω απ όλα πρέπει οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να ψηφίσουν για ένα πιο δίκαιο κράτος στην άμεση ζωή τους που είναι η Αυτοδιοίκηση».

Κλείνοντας παρότρυνε τον κόσμο λέγοντας: «Έχετε ακόμη χρόνο, πηγαίνετε και ψηφίστε».

