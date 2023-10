Πολιτική

Εκλογές – Τζιτζικώστας: Σήμερα αποφασίζουμε για τις ζωές μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Με τη συμμετοχή και την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας, όλοι μαζί ενωμένοι κάνουμε ένα ακόμα άλμα μπροστά για την Κεντρική Μακεδονία», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

-

«Σήμερα αποφασίζουμε για τον τόπο μας, για το μέλλον μας, για τις ζωές μας», τόνισε ο περιφερειάρχης και υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας με τον συνδυασμό «Αλληλεγγύη δυναμώνουμε τη Μακεδονία», Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στο δημοτικό σχολείο Βραχιάς.

«Με τη συμμετοχή και την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας, όλοι μαζί ενωμένοι κάνουμε ένα ακόμα άλμα μπροστά για την Κεντρική Μακεδονία. Με σχέδιο, έργα και πολλή δουλειά συνεχίζουμε να δυναμώνουμε τη Μακεδονία» πρόσθεσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Καρδίτσα: Συλλήψεις για δωροδοκία εκλογέων

Βουλιαγμένη: Τροχαίο ατύχημα σε παιδική χαρά γεμάτη παιδιά (εικόνες)

Σεισμός στον Αφγανιστάν: Εκατόμβη νεκρών από τα 6,3 Ρίχτερ (εικόνες)